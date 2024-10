Agroalimentare, Fast track to market: agevolazioni a startup e piccole imprese

È aperta fino al 26 novembre 2024 la call nell’ambito del programma Fast Track to Market 2024 di EIT Food, un’iniziativa volta a facilitare la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi nel settore alimentare.

Il programma mira a supportare startup e PMI mature che sviluppano soluzioni che contribuiscono a una delle tre mission di EIT Food: Healthier Lives Through Food, A Net Zero Food System, A Fully Transparent, Fair and Resilient Food System

I progetti selezionati devono avere un business case esistente che abbia un alto potenziale per generare vendite tra imprese (B2B) o per i consumatori (B2C) tramite nuovi o migliorati prodotti e servizi di innovazione alimentare.

Possono candidarsi le aziende che soddisfano i seguenti requisiti: essere una piccola impresa (da 3 a 49 dipendenti e un fatturato inferiore a 10 milioni di euro); essere una entità giuridica legalmente costituita in uno dei paesi dell’UE o di Horizon Europe, attiva da almeno 12 mesi; offrire un prodotto o servizio tecnologico allineato a una delle missioni di EIT Food; disporre di almeno 3 dipendenti a tempo pieno; essere oltre la fase di ideazione, generando ricavi da clienti paganti e non solo da progetti pilota.

Il finanziamento disponibile è fino a 250.000euro per azienda.