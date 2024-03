Agroalimentare, fondo per le eccellenze: piattaforma Invitalia operativa dal 12 marzo

La piattaforma informatica per la presentazione delle domande relative al “Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano”, gestita da Invitalia, sarà nuovamente operativa a partire dal 12 marzo 2024 alle ore 10.00, fino al 13 maggio alle ore 12.00. Lo stabilisce il decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranita’ alimentare e delle Foreste. Le domande saranno visibili allo stato di compilazione in cui erano al momento della sospensione della piattaforma. Al momento della sospensione, solo poche domande erano state finalizzate. Pertanto – afferma Invitalia in una nota – le risorse finanziarie stanziate dalla misura sono ancora disponibili.