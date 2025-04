Agroalimentare, Governo lancia etichette con Qr Code per tutelare il Made in Italy

“Quando ci sono delle logiche di mercato di chiusura e un aumento dei prezzi ci può essere uno spostamento su prodotti di scarso valore, che entrano in concorrenza con quelli di qualità dell’Italia. Per proteggerci abbiamo immaginato da tempo alcune risposte molto efficaci, una di queste è l’etichetta che andremo ad apporre sulle produzioni italiane ma anche ad altre produzioni, realizzate insieme al Poligrafico dello Stato, che aggiunge due elementi all’etichetta classica che era numerica e serviva a contraddistinguere la produzione dal punto di vista solo commerciale. In questo caso il tricolore, per il simbolo dell’identità del nostro Paese immediatamente percepibile attraverso i suoi valori, ma anche un codice Qr che racconta di che cosa si tratta”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Francesco Lollobrigida, rispondendo all’Ansa sul tema dazi Usa. “La persona che acquista – ha precisato il ministro – potrà decidere se farsi ‘fregare’ oppure invece continuare a comprare italiano e comprare qualità, benessere, difesa dell’ambiente, difesa del lavoro e tutto quello che rappresenta la nostra realtà”, uno strumento dunque a contrasto dell’italian sounding.