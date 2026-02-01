Agroalimentare, il Feudi di San Gregorio tra i 26 vini ambasciatori del Made in Italy ai Giochi Olimpici

Ventisei vini specchio riflesso del grande mosaico di biodiversità in rappresentanza dei principali territori italiani. Sono le etichette made in Italy protagoniste nei Giochi olimpici invernali Milano Cortina (6 – 22 febbraio 2026), presenti nella carta dei vini di MUSA, l’hospitality house allestito a Casa Italia (Triennale a Milano, Galleria Farsetti a Cortina d’Ampezzo, Aquagranda a Livigno). A scegliere i vini per conto del CONI è stato il team di LT Wine & Food Advisory, supportato da Luciano Ferraro, secondo linee guida che valorizzano le principali denominazioni ed i vitigni autoctoni, in rappresentanza di tutta la wine economy italiana, dai big player nazionali al mondo cooperativo sino alle piccole produzioni. Ogni etichetta sarà ambasciatrice del nostro Paese al cospetto di una platea internazionale che potrà così “degustare” la biodiversità d’eccellenza di tutto il paesaggio enologico regionale che rende unica l’Italia insieme alla sua cucina patrimonio culturale immateriale dell’umanità Unesco.

Luciano Buonfiglio, Presidente del CONI -. I vini scelti rappresentano l'espressione autentica ed eterogenea del made in Italy che vogliamo esaltare in occasione di Milano Cortina 2026, grazie al progetto MUSA. Un valore aggiunto fondamentale per dare voce, all'interno di Casa Italia, all'unicità della tradizione che ci appartiene attraverso le eccellenze tricolori". "Come per la selezione protagonista a Casa Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024, anche le etichette in scena a Casa Italia per le Olimpiadi Milano-Cortina raccontano al meglio la ricchezza, la varietà e i progressi compiuti in questi anni dal vino italiano – le parole di Luciano Ferraro, firma di punta del giornalismo del vino, che ha supportato il team di LT Wine & Food Advisory nella selezione -. I territori sono rappresentati da grandi produttori o piccoli vignaioli che hanno in comune la passione con la quale portano le loro bottiglie nel mondo, in una continua sfida per conquistare nuovi mercati e nuovi consumatori". LE ETICHETTE ABRUZZO Cantina Zaccagnini – Montepulciano d'Abruzzo DOC Tralcetto 2023; CALABRIA Librandi – Cirò Rosso Classico DOC Segno 2024; CAMPANIA Feudi di San Gregorio – Greco di Tufo DOCG 2024 EMILIA ROMAGNA Cantine Caviro – Romagna DOC Sangiovese Superiore Riserva Vigneti Romio 2021 Tenuta Masselina- Romagna Albana DOCG secco 2024 Venturini Baldini – Reggiano Lambrusco Spumante DOP Rubino del Cerro 2024 FRIULI VENEZIA GIULIA Torre Rosazza – Friuli Colli Orientali DOC Friulano 2024 LAZIO Casale del Giglio – Lazio Bianco IGT Bellone Anthium 2025 LOMBARDIA Cà Maiol – Lugana DOC Prestige 2024 Nino Negri – Valtellina Superiore DOCG Inferno Ca' Guicciardi 2021 MARCHE Villa Bucci – Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico Superiore 2024 PIEMONTE Cascina Gilli – Freisa D'Asti DOC Il Forno 2024 L'Astemia – Barolo DOCG Cannubi 2021