Agroalimentare, impennata del fatturato per i prodotti campani a marchio IG

L’analisi degli impatti economici territoriali elaborata nel Rapporto Ismea-Qualivita 2019 mostra come tutte le province in Italia hanno una ricaduta economica dovuta alle filiere di indicazione geografica agroalimentari e vitivinicole, un sistema che caratterizza tutto il Paese anche se la concentrazione del valore è forte in alcune realtà: le prime quattro regioni per impatto economico si trovano al Nord Italia e concentrano il 65% del valore produttivo Ig e le prime cinque province superano la metà del valore complessivo generato a livello nazionale dalle filiere Food e Wine Dop Igp. Si tratta di Treviso (1,763 miliardi di euro), Parma (1,389), Verona (1,155), Modena (782 milioni di euro) e Cuneo (686 milioni). Si contano cinque regioni sopra un miliardo di euro di valore generato dalle Ig: Veneto (3,90 miliardi di euro), Emilia-Romagna (3,41), Lombardia (1,96), Piemonte (1,23) e Toscana (1,11). Si registrano poi crescite importanti in cinque regioni, con un incremento superiore ai 100 milioni di euro in un solo anno: in Veneto (+294 milioni di euro), Puglia (+142) e Sicilia (+104) – trainate in particolare dagli ottimi risultati nel comparto vino. Crescono anche la Campania (+105 milioni) e la Sardegna (+100), soprattutto grazie al trend positivo nel settore agroalimentare. Fra le province, crescite importanti per Treviso (+160 milioni), Napoli (+76), Trapani (+49), Taranto (+41), Sassari (+41), Verona (+40) e Brescia (+34).