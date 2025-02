Agroalimentare, indagine Coldiretti-Ismea: prodotti bio in un 1 mercato contadino su 2

I prodotti biologici sono presenti in un mercato contadino su due: lo indica l’indagine condotta da Ismea assieme a Coldiretti Bio e Campagna Amica e divulgata in occasione del Sana, il salone del biologico che si apre a Bologna. Secondo Ismea il valore della spesa nei prodotti biologici fatta nei mercati contadini e in quelli rionali ammonta oggi a quasi 150 milioni di euro. Tra chi frequenta i mercati contadini, l’acquisto diretto dal produttore è diventato “il principale canale di approvvigionamento dei prodotti bio, davanti a supermercati e negozi specializzati. Una tendenza – rileva la Coldiretti in una nota – spinta dal fatto che proprio la presenza fisica degli agricoltori rappresenta una garanzia di qualità e autenticità di quanto si va a mettere nella borsa della spesa”. Quasi un terzo dei prodotti biologici acquistati nei mercati contadini, è rappresentato da frutta e verdura, prosegue la nota, seguiti da pasta fresca e uova, formaggi, olio e miele. Le regioni con la più alta percentuale di produttori biologici nei mercati contadini sono Trentino Alto Adige (38%), Calabria (29%) e Campania (27%); seguono Friuli Venezia Giulia (26%), Emilia Romagna (25%) e Toscana (24%). “I risultati dell’indagine mostrano chiaramente che le politiche di sviluppo del biologico in Italia e in Europa devono avanzare in maniera coordinata con le politiche locali del cibo”, osserva Maria Letizia Gardoni, presidente di Coldiretti Bio. “Il biologico – aggiunge – deve tornare a restituire piena centralità all’agricoltore e al suo ruolo di innovatore, sia nelle tecniche produttive che nelle dinamiche commerciali di filiera”. In Italia le aziende di agricoltura biologidica sono 84mila: più del doppio della Germania e un terzo in più della Francia, secondo l’analisi Coldiretti. L’agricoltura biologica è arrivata a coprire 2,5 milioni di ettari (+4,5% nel 2023 rispetto all’anno precedente), rappresentando un ettaro su cinque di superficie agricola nazionale, ormai vicinissima al target del 25% da raggiungere entro il 2030 fissato dalla strategia europea nell’ambito della Strategia Farm to Form, con 6 regioni che l’hanno addirittura superato: Toscana 37,5%, Calabria 36,5%, Sicilia 30,7%, Marche 28,2%, Basilicata 27,6%, Lazio 27%.