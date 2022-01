Agroalimentare italiano, balzo in avanti del Pil nel 2021

Si conferma buona la performance economica dell’agroalimentare nel, con un aumento del Pil nei confronti sia del trimestre precedente (più 2,6 per cento) sia del medesimo periodo dell’anno precedente (), dovuto alla ripresa del settore dei servizi e dell’industria. Ciò è legato alla domanda estera e a quella interna con la crescita dei(più 2,2 per cento, di cui lo 0,9 per beni durevoli) e degli investimenti fissi lordi (). È quanto emerge dalla fotografia scattata nel terzo trimestre del 2021 da CREAgritrend, il bollettino trimestrale messo a punto dal CREA, con il suo Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia. Rispetto allo stesso periodo del 2020,, si è verificato un aumento sia dell’indice della produzione che di quello del fatturato: per l’industria alimentare rispettivamente(con picco a settembre) enel complesso (più 13 per cento sui mercati esteri); per l’industria delle bevande rispettivamente(con un picco di 11 per cento ad agosto) enel complesso (più 21 sui mercati esteri).