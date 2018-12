Agroalimentare, la Campania a “Sassi Divini”: percorso di promozione delle eccellenze regionali

La Regione Campania – Assessorato Agricoltura – partecipa alla seconda edizione di Sassi Divini che si terrà a Matera dal 7 al 9 dicembre 2018. La prima edizione di “Sassi Divini, svoltasi nel gennaio 2018, con la presenza di 30 aziende e oltre 200 etichette, à stata molto apprezzata per il format realizzato con cura ed attenzione rivolte a tutte le componenti in grado di esaltare la specificità dei momenti, si è caratterizzata per la presenza della Regione Campania, la prima ad essere ospitata ed intervenuta con l’Enoteca Regionale insieme a Assoenologi Campania. Migliaia di turisti, arrivati nel week-end dell’Epifania, wine lovers e cittadini materani hanno popolato il percorso di degustazione apprezzando i gusti ed i sapori grazie alla competente e professionale presentazione dei produttori e sommelier. Questi incontri, hanno rappresentato una grande vetrina, di gran prestigio e valenza commerciale, sui vini lucani e campani presentati dai sommelier e dall’Assoenologi di Puglia, Calabria e Basilicata.