Agroalimentare, la Dop Economy in Campania vale un miliardo di euro (+3,1%)

Vale quasi un miliardo di euro la Dop economy in Campania, numeri che collocano la regione all’ottavo posto a livello nazionale, prima regione del sud Italia, e al terzo posto assoluto se si considera solo il cibo. É quanto emerge dal Rapporto Ismea-Qualivita secondo il quale il settore Dop e Igp italiano vale quasi ventuno miliardi complessivi nel 2024, con una crescita rispetto all’anno precedente del 3,5%. Un aumento di valore, quello nazionale, che è molto simile a quello del sud Italia e delle isole, che si attesta al 3,4% – con un valore assoluto di 3,16 miliardi di euro – e della Campania, che fa registrare una crescita del 3,1%, con un valore di 945 milioni complessivi, 846 nel comparto cibo e 99 nel comparto vino. La sola provincia di Napoli, inoltre, è tra le prime dieci province italiane per l’impatto economico rappresentato dal cibo Dop-Igp: ottava, vale 330 milioni di euro, con un aumento dell’11,7% rispetto all’anno precedente.

Ma quali sono i prodotti italiani che generano maggior valore alla produzione? Tra i primi quindici due sono campani: la mozzarella di bufala campana Dop, al quarto posto con un valore di produzione di 529 milioni di euro, e la pasta di Gragnano Igp, che vale 303 milioni.