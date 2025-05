Agroalimentare, la pizza made in Campania conquista Napoli e Shanghai

Nelle stesse giornate, a Napoli si è svolta l’ottava edizione di Tuttopizza, una grande festa dedicata a tutto il mondo della pizza, che ora si arricchisce di questa collaborazione internazionale, accogliendo buyer e aziende da diversi Paesi. “Stiamo lavorando per creare un sistema virtuoso che valorizzi tutta la filiera della pizza campana – ha spiegato Caputo – Il mercato globale della pizza vale oltre 148 miliardi di dollari e cresce rapidamente, perché risponde alle esigenze di un’alimentazione sana, autentica e accessibile. Vogliamo mettere in evidenza la qualità dei nostri prodotti e il forte legame con le tradizioni locali. Tra le iniziative in cantiere, c’è la creazione della blockchain della pizza napoletana, per garantire tracciabilità e trasparenza, dalla materia prima alla tavola, promuovendo un prodotto autentico e certificato”.

Successo per le manifestazioni dedicate allaI due eventi sono nati dalla collaborazione tra lae partner internazionali comeAlla Mostra d’Oltremare della città partenopea si è svolto ‘Tuttopizza’, evento che ha attirato una vasta rappresentanza di buyer stranieri e appassionati del settore. Nel frattempo, a Shanghai,ha partecipato alla fiera SIAL con una collettiva di aziende nella sezione ‘Tuttopizza International’, portando la cultura della pizza campana nel cuore della Cina. “Tuttopizza a Shanghai – ha detto l’assessore regionale all’Agricoltura– è stata un’occasione straordinaria per promuovere la cultura della pizza, l’arte del pizzaiolo napoletano, patrimonio Unesco, e per creare nuove opportunità di sviluppo per le nostre aziende. La Campania, unica regione italiana presente in modo autonomo durante la cerimonia di apertura, è stata accolta con grande entusiasmo dalle autorità cinesi. Le degustazioni e le attività di promozione presso lo stand regionale, realizzate in collaborazione con l’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, hanno attiratodimostrando quanto il ‘made in Campania’ sia apprezzato e ricercato anche in Oriente”.