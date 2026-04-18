Agroalimentare, la Regione proclama i 20 ambasciatori dei vini campani per il 2026

L’assessorato all’Agricoltura della Regione Campania ha scelto il palcoscenico del recente Vinitaly di Verona per annunciare i nuovi “Ambasciatori dei vini di Campania”, il prestigioso riconoscimento, giunto alla quarta edizione, destinato alle eccellenze della ristorazione italiana che si sono distinte per la promozione e la valorizzazione della cultura enoica regionale. «L’iniziativa – ha spiegato l’assessora all’Agricoltura Maria Carmela Serluca – punta a consolidare un network di respiro nazionale composto da professionisti capaci di interpretare e raccontare in chiave contemporanea il patrimonio vitivinicolo campano. Il premio intende inoltre rafforzare il legame tra produzione e ristorazione di qualità: gli Ambasciatori, attraverso le loro carte dei vini, diventano interpreti di una filiera che mette al centro territorio, sostenibilità e tradizioni uniche, che sono espressione di una regione che vanta oltre cento vitigni autoctoni censiti». Il riconoscimento ha interessato ogni regione d’Italia, individuando venti insegne che spaziano dai presidi storici della tradizione ai laboratori della cucina d’avanguardia, molti dei quali insigniti delle prestigiose stelle Michelin. La selezione dei vincitori è stata affidata a un comitato tecnico di esperti, garanzia di imparzialità e competenza critica, composto da Bruno Petronilli, critico enogastronomico e direttore di James Magazine; Leila Salimbeni, critico enogastronomico e responsabile di redazione di Spirito diVino; Chiara Giovoni, wine editor di Elle Gourmet e coordinatrice del progetto.