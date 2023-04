Agroalimentare, open innovation: finanziamenti per 20 milioni di euro 

La community Food dell’Istituto europeo di tecnologia (EIT) ha pubblicato l’invito a presentare proposte di open innovation 2023, per accelerare l’innovazione e il cambiamento positivo nel sistema agroalimentare.

Le soluzioni innovative proposte dovranno introdurre nuovi prodotti, processi e servizi commercializzabili entro la fine del 2024 e oltre, in modo da raggiungere gli obiettivi delle tre Missioni: maggiore salute tramite il cibo, un sistema alimentare a impatto zero, fornitura alimentare totalmente trasparente, equa e resiliente.

I progetti d’innovazione dovranno apportare contributi tecnologicamente innovativi al mercato in risposta a specifiche sfide del settore agroalimentare appartenenti alle sei Aree di focus: diversificazione proteica, agricoltura sostenibile, nutrizione targetizzata, acquacoltura sostenibile, tracciabilità digitale, sistemi alimentari circolari.

Possono partecipare alla call tutti gli enti legali (non unipersonali) operativi da almeno tre anni, con sede negli Stati membri UE e dei Paesi associati a Horizon Europe (più il Regno Unito), che siano membri del partenariato di EIT Food o attori esterni quali grandi imprese, PMI, università e startup. I consorzi dovranno essere composti da almeno tre organizzazioni da minimo due Paesi eleggibili, delle quali almeno una responsabile dello sfruttamento commerciale dei risultati dell’attività e membri di due segmenti del Triangolo della conoscenza (educazione/accademia, ricerca, industria/imprenditoria).

Il budget destinato alla call è di 20 milioni di euro (dei quali 5 milioni per la scadenza di aprile 2023) e il tetto massimo per progetto è di 1.2 milioni di euro per 24 mesi o 600.000 euro per attività di 12 mesi, per un cofinanziamento pari a massimo il 70% dei costi ammissibili. I partecipanti selezionati saranno finanziati da EIT Food attraverso accordi di sovvenzione e potranno altresì beneficiare del supporto all’impresa dedicato della community. La seconda scadenza per partecipare al bando è giovedì 13 aprile.