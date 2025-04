Agroalimentare, prezzi dell’uva in picchiata nel 2024

Il recupero della produzione del vino nel 2024 fa calare i prezzi delle uve a doppia cifra rispetto al 2023, da meno 25 per cento per il Barolo a meno 44 per cento per il Morellino di Scansano, anche se non mancano eccezioni. È quanto emerge dall’analisi realizzata da Bmti su dati Istat in occasione del Vinitaly: i volumi di uve da vino sono tornati a superare i 65 milioni di quintali, più 12,7 per cento rispetto all’anno precedente, ma inferiori agli oltre 70 milioni di quintali raccolti nel triennio 2020-2022.

Un viaggio in tutte le regioni vocate a partire dal Veneto, dove i prezzi delle uve Amarone e Recioto sono diminuiti del 13 per cento, dell’8 per cento per il Valpolicella e del 9 per cento per il Prosecco Conegliano Valdobbiadene. In Friuli-Venezia Giulia stabili quelle per Pinot grigio, Chardonnay, Friulano e Ribolla Gialla. In Piemonte, invece, sono scese del 7 per cento quelle del Barbera d’Asti, invariate invece per il Moscato Docg.

In controtendenza la Lombardia, dove l’andamento delle uve destinate alla produzione di Franciacorta e della Lugana ha subito rispettivamente un rialzo del più 5 per cento e del più 7 per cento. In Emilia-Romagna, stabili per il Lambrusco, mentre scendono in Umbria per il Sagrantino Docg (meno 22 per cento).

In Toscana, dopo la flessione del 2023, la produzione di uve da vino registra un aumento del 35 per cento. I prezzi per il Brunello di Montalcino sono scesi di quasi il 20 per cento, flessione analoga anche per il Chianti Classico e il Bolgheri rosso. Anche in Abruzzo, il recupero produttivo ha impresso un calo ai prezzi delle uve da vino. Dopo gli aumenti del 2023, le quote sono scese del 9 per cento per il Pecorino d’Abruzzo e del 2 per cento per il Montepulciano d’Abruzzo.