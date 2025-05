Agroalimentare, prezzi globali di grano e mais in forte ribasso

“Il vero motore di questo declino è il petrolio, ma c’è un aggiustamento legato alle previsioni migliori sulla produzione di cereali nel 2025” con un probabile aumento di oltre 10 milioni di tonnellate di grano in Europa e un aumento ancora maggiore di mais negli Stati Uniti, stima Damien Vercambre, di Inter-Courtage. A Chicago il calo dei prezzi è dovuto alle buone condizioni di crescita nelle grandi pianure americane, ma anche alle persistenti preoccupazioni relative ai dazi doganali imposti e sospesi successivamente da Donald Trump. “La controversia commerciale tra Stati Uniti e Cina non accenna a risolversi”, sospira Dewey Strickler di Ag Watch Market Advisors. Una situazione che invita gli operatori alla prudenza in un contesto di bassa domanda. La semina di soia e mais sta procedendo rapidamente negli Stati Uniti e le recenti piogge hanno migliorato le condizioni di crescita del grano invernale, che in questo periodo è tornato al livello dell’anno scorso (con il 49 per cento del grano in condizioni “da buone a eccellenti”), secondo l’ultimo rapporto del Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti.