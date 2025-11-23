Agroalimentare, torna Anteprima Vitignoitalia: a Napoli oltre 500 etichette di 100 aziende 

Al via la nuova edizione di Anteprima VitignoItalia, la tappa inaugurale che anticipa l’omonimo evento di Napoli, da ben vent’anni punto di riferimento per l’intero settore enologico nazionale. In vista delle giornate di VitignoItalia 2026, in programma per il 17,18 e 19 maggio 2026 presso la Stazione Marittima di Napoli, oltre 100 aziende provenienti da tutta Italia si danno appuntamento sullo sfondo del Golfo di Napoli lunedì 24 novembre, pronte ad animare gli spazi dell’Hotel Excelsior, nel cuore del capoluogo partenopeo. La giornata vedrà in degustazione oltre 500 etichette rappresentative dei territori del vino più interessanti di tutta la Penisola, con particolare spazio alle produzioni campane, ogni anno protagoniste indiscusse della manifestazione.

Dalle grandi espressioni della spumantistica, ai bianchi del Nord Italia fino alle denominazioni rossiste del Centro e i vini identitari del Sud, Anteprima VitignoItalia porta alla scoperta delle eccellenze del vino tricolore davanti agli appassionati e a un pubblico selezionato di professionisti, tra giornalisti e operatori del settore che, con la loro presenza, contribuiscono a confermare la manifestazione come uno degli appuntamenti più apprezzati e riconosciuti in Italia. “Siamo pronti a dare il via alla nuova edizione di Anteprima VitignoItalia: come ogni anno – racconta Maurizio Teti, direttore di VitignoItalia – riuniamo grandi produttori, affiancando alle aziende storicamente presenti al nostro evento alcune nuove realtà d’eccellenza, con l’obiettivo di valorizzare la straordinaria varietà del patrimonio vitivinicolo italiano. Un risultato possibile grazie al lavoro di squadra con l’assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, da sempre in prima linea nel supportare la nostra manifestazione, e con Ice per il suo supporto su scala internazionale. L’eterogeneità non riguarda solo il parterre di aziende presenti ma anche la struttura del nostro evento: confermiamo infatti le due fasce orarie, caratteristiche del nostro format per favorire da un lato, il dialogo tra aziende e appassionati e dall’altro, per offrire occasioni mirate di confronto con operatori del settore e buyer”.