Agroecologia, benefici economico-sociali: prove scientifiche da uno studio italo-francese

Per la prima volta la scienza dimostra i benefici su larga scala dal punto di vista sociale ed economico dell’agroecologia, approccio emergente per agricoltura e sistemi alimentari sostenibili, basato su sistemi di coltivazione e allevamento diversificati e su una forte riduzione di fertilizzanti, pesticidi e antibiotici, che ha già evidenziato benefici sull’ambiente, sicurezza alimentare e nutrizione. Lo rivela la Scuola Sant’Anna di Pisa precisando che “uno studio italofrancese ha raccolto le evidenze scientifiche sui differenti risultati sociali ed economici dell’implementazione di pratiche agroecologiche, prendendo come riferimento un elevato numero di casi a livello globale”. La ricerca, condotta dalla Sant’Anna di Pisa e dall’Istituto superiore di agricoltura di Lione, ha preso in esame oltre 13 mila pubblicazioni, selezionando 80 articoli pubblicati tra il 2000 e il 2022 che forniscono solide prove scientifiche sui risultati sociali ed economici dell’agroecologia, analizzando parametri differenziati come il reddito, il lavoro e i costi di produzione. “I dati dimostrano con chiarezza – spiega la Sant’Anna – la fattibilità dell’agroecologia da una prospettiva sociale ed economica”. Nel 51% dei casi, aggiunge Ioanna Mouratiadou, ricercatrice dell’istituto francese, “abbiamo individuato risultati favorevoli in termini di reddito, produttività ed efficienza ma rimangono sfide aperte per requisiti e per costi della manodopera, che richiedono politiche appropriate per sostenere gli sforzi agroecologici”. Lo studio, osserva ancora la Scuola Sant’Anna, “colma l’assenza di prove scientifiche consolidate su questo argomento e offre nuovi spunti per sostenere in modo ulteriore la transizione agroecologica, necessaria con urgenza per realizzare sistemi agricoli e alimentari veramente sostenibili, dalla scala locale a quella globale”. La transizione agroecologica – conclude Paolo Bàrberi, ricercatore della Scuola Sant’Anna – può migliorare il reddito degli agricoltori che, insieme ai loro sindacati, dovrebbero quindi abbracciarla senza timori, sapendo che porterà benefici per loro, per l’ambiente e per la società in generale”.