Agroenergia, Vito Grassi (Bf Energy): Un driver di governance ambientale

Maggiore efficienza nell’utilizzo del territorio, riduzione delle emissioni di CO2, migliore gestione delle risorse idriche, aumento della biodiversità. A illustrare i vantaggi dell’agrivoltaico e della produzione di biometano da residui agricoli e zootecnici, che rappresentano “una questione di governance ambientale” più che una semplice strategia legata all’innovazione tecnologica nel settore delle energie rinnovabili, è Vito Grassi, CEO die ad di BF-Energy, che giovedì 20 novembre ha partecipato alla settima edizione del Forum sulla agroecologia circolare, organizzato da. “L’agrivoltaico – spiega Grassi – può aumentare la produttività agricola fino al 30% e ridurre il consumo di acqua fino al 65%. Di fatto, rappresenta una soluzione energetica innovativa per l’agricoltura, permettendo di produrre energia pulita e allo stesso tempo cibo. Questo riduce la dipendenza dai combustibili fossili e offre un nuovo modello di agricoltura sostenibile che può contribuire a mitigare i cambiamenti climatici”.