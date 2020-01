Agropoli, Cdp finanzia il recupero dell’ex Fornace e la realizzazione di un cineteatro

A pochi chilometri da Salerno, nella cornice del Cilento, sorge Agropoli, un comune di 22 mila abitanti ricco di storia (il nome deriva dal greco Acropolis, città alta) cultura e tradizioni, diventato nel corso del tempo un’attrazione turistica del sud Italia. Cassa Depositi e Prestiti ha contribuito al percorso di crescita del borgo a partire dal 1968 finanziando operazioni di grande valore per la collettività: tra queste, il recupero dell’ex Fornace e la realizzazione del Cineteatro intitolato a Eduardo de Filippo. Due opere di prestigio che, con il contributo di Cdp, sono diventate centri nevralgici delle iniziative artistiche e culturali del comune salernitano. Grazie a due finanziamenti, per un totale di 735 mila euro, è stata riqualificata l’area dell’ex Fornace, attiva nel periodo tra il 1880 e il 1969 nella realizzazione di mattoni utilizzati per la costruzione della maggior parte delle stazioni ferroviarie italiane tra fine ‘800 e la prima metà del ‘900: Il complesso è stato recuperato dal degrado, per diventare un vero e proprio polo culturale per la città. Con il contributo di 1 milione di euro è stato invece realizzato il Cineteatro intitolato a Eduardo De Filippo che, con una sala da 510 posti, un ampio palcoscenico e una postazione per l’orchestra, ospita spettacoli, concerti e incontri di rilevanza nazionale.