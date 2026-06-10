“AgruMind”, al servizio dell’agricoltura intelligenza artificiale e sensori

L’intelligenza artificiale al servizio dell’agricoltura e in particolare degli agrumi con la gestione ponderata dell’irrigazione degli alberi. E’ il progetto AgruMind realizzato dal distretto produttivo Agrumi di Sicilia e dall’Università di Catania, con il sostegno di Coca-Cola, e che grazie l’applicazione di tecnologie di precisione — sensori a terra di ultima generazione, stazioni meteorologiche, droni multispettrali e termici e algoritmi di intelligenza artificiale — ottimizza l’irrigazione e ridurre i consumi idrici nei frutteti agrumicoli siciliani. “Progetti come questi sono particolarmente importanti perché testano per noi le tecnologie che ci permettono di ottimizzare le irrigazioni a goccia che utilizziamo già”, ha dichiarato Giosuè Arcoria, presidente del Distretto, che raggruppa circa 60 aziende e rappresenta oltre 2mila ettari coltivati. Le tecnologie di AgruMind sono state installate su aziende pilota selezionate con criteri di omogeneità geografica su tutto il territorio regionale.

La risposta degli imprenditori, inizialmente scettica, spiegano dal Distretto, è cambiata radicalmente nel tempo: molti, dopo aver visto i risultati nelle aziende vicine, si sono dotati a proprie spese di strumentazioni analoghe. Il sistema funziona con centraline meteorologiche installate in campo che rilevano temperatura, precipitazioni e umidità e consentendo di stimare il fabbisogno idrico delle piante in tempo reale. Sensori interrati misurano con precisione il contenuto d’acqua nel terreno, trasmettendo i dati a un server centrale che li elabora attraverso algoritmi di intelligenza artificiale. Il programma restituisce all’agricoltore indicazioni puntuali su quando e quanto irrigare, riducendo gli interventi da quotidiani a due o tre volte a settimana. A completare il quadro, droni equipaggiati con fotocamere multispettrali e termiche sorvolano i frutteti mappando lo stato di salute delle piante, individuando eventuali stress idrici o fitosanitari anche in assenza di frutti. La piattaforma WebGis integrata, sviluppata in logica open source, consente alle aziende prive di stazione meteo propria di accedere a indicazioni utili per la gestione operativa.