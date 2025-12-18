Ahead, sensori e piattaforma avanzata per leggere il cervello “neurone per neurone”

Un sensore per leggere il cervello ‘cellula per cellula’, e ottenere dati utili per accelerare lo sviluppo di nuove terapie neurologiche. La startup Corticale, l’azienda del settore It Inmatica e l’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs annunciano in una nota l’avvio del progetto Ahead – AI-driven High-density Electrophysiology for Advanced Drug Discovery, nuova iniziativa strategica dedicata allo studio dei danni neurologici acuti e cronici. Il progetto, del valore di oltre 4 milioni di euro, è co-finanziato dalla Regione Lombardia nell’ambito del bando ‘Collabora & Innova’ (Azione 1.1.3 Obiettivo specifico 1.1 del Programma regionale Fesr 2021-2027) che sostiene progetti di ricerca industriale complessi e sviluppo sperimentale ad alto potenziale innovativo sul territorio lombardo.

La collaborazione prende il via da dicembre, per sviluppare e validare nell’arco di 24 mesi una piattaforma avanzata di elettrofisiologia ad altissima risoluzione, basata su sensori in grado di registrare l’attività elettrica dei singoli neuroni. Per la prima volta sarà possibile ottenere dati spazio-temporali dettagliati sul funzionamento del cervello e osservare come ogni neurone risponde a un danno o a un trattamento neuroprotettivo. “L’enorme quantità di informazioni raccolta dalla piattaforma elettrofisiologica basata sulla tecnologia Sinaps – spiega Giuseppe Santella, Ceo della capofila Corticale Srl, startup nata dalla Fondazione Istituto italiano di tecnologia – verrà elaborata tramite infrastrutture computazionali che includono modelli di intelligenza artificiale e machine learning, con l’obiettivo di estrarre” dati utili “alla scoperta e alla validazione di nuovi farmaci. Il progetto punta così a identificare in modo più rapido e preciso l’efficacia di nuove molecole, riducendo tempi e costi di sviluppo, e accelerando la disponibilità di terapie efficaci per pazienti colpiti da patologie neurologiche oggi spesso prive di cura”. Il progetto unisce competenze complementari: quelle della capofila del progetto, Corticale, in prima linea nel campo delle neurotecnologie; quelle di Inmatica, Pmi esperta in software avanzato, intelligenza artificiale e machine learning; il Dipartimento di danno neurologico e cardiovascolare acuto dell’Istituto Mario Negri, centro di eccellenza internazionale nella ricerca pre-clinica e clinica. Ahead viene definito dai promotori “un salto tecnologico e scientifico”, che potrà contribuire a generare una quantità senza precedenti di dati sul cervello e di trasformarli in informazioni utili per sviluppare terapie più efficaci e rapide, con l’obiettivo di migliorare la vita dei pazienti con disturbi neurologici spesso oggi incurabili. E’ anche “un passo avanti decisivo verso metodologie di ricerca più affidabili, efficienti e sostenibili”, concludono nella nota.