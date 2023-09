“AI Challenge 2023”, seconda edizione: opportunità per startup e aziende

L‘EIT AI Community ha lanciato la seconda edizione del premio “AI Challenge 2023”, con scadenza 30 settembre. La sfida mira a identificare le opportunità per le start-up, le PMI e le aziende di iniziare il loro viaggio nell’intelligenza artificiale o di migliorare i loro sistemi di IA esistenti. L’obiettivo della EIT AI Community è quello di semplificare il processo offrendo un servizio che le metta in contatto con i fornitori di soluzioni più adatti.

Questi i temi centrali dell’AI Challenge 2023: Spazio dati per le città, la salute e l’industria manifatturiera; IA basata sulle tecnologie 5G; IA per i droni; IA per dati sintetici e anonimizzazione dei dati; IA per operazioni predittive

La sfida prevede tre tipologie di premi: 1° classificato,15.000 euro; 2° classificato: 10.000 euro; 3° classificato: 5.000 euro.