Ai commenti vanno aggiunte proposte concrete, pena l’inutilità

C’è di che rimanere attoniti, senza aggiungere altro, per quanto attiene ai conflitti, almeno per quelli di maggiore appeal – Russia vs. Ucraina e USA vs.Iran. Le notizie in merito degli stessi, da qualche giorno vengono aggiornate ad horas nel senso letterale del termine. Ciò avviene sempre e solo per sottolineare l’aggravarsi delle due situazioni. Il mondo è bello perché è vario, almeno così vorrebbe un antico detto, mentre è bene prendere atto che, almeno per il momento, il pianeta è in pausa e quindi monocorde. Tanto, per pura sorte, non riguarda la versione in cui, in musica, si ha conferma che lo stesso “non si e fermato mai un momento”, quello che in sintesi da sempre si muove tra lavoro e riposo, talvolta con gioia, talaltra con tristezza. I suoi abitanti svolgono, come attività primaria, la produzione di ogni genere di beni e servizi, con una sola parola “costruisce”. Anche nella particolare congiuntura socio economica in corso già da un po’ di tempo, a macchia di leopardo, sopra e sotto la superficie del pianeta, realtà produttive di ogni settore resistono agli insulti di vario genere attualmente in atto più che mai e continuano a impegnarsi per raggiungere ciascuna il proprio obiettivo. Il fatto che non sia venuta meno drasticamente la volontà di intraprendere è di per se un segnale positivo. In Italia e oltre i suoi confini operano aziende nazionali, qualcuna anche di Stato come l’ENI , di ogni genere, che si difendono bene dovunque. Chi ha una certa attitudine a seguire per tabulas, quindi attraverso i bilanci e gli elaborati di complemento degli stessi l’andamento del mondo della produzione, avrà senz’altro rilevato cosa sta succedendo alla Germania come nazione e all’apparato produttivo che opera al suo interno. Come è noto da sempre e visibile a occhio nudo, non è tutto oro ciò che luccica. Un esempio è dato dal fatto che un’ azienda come la Volkswagen, una parola composta che in italiano suona “automobile del popolo”, con stabilimenti in molte parti del mondo, abbia deciso di fermare a tempo indeterminato, più precisamente di chiusure, alcune di esse. Se solo si pensa che fino all’arrivo del Covid, la Germania era considerata dagli esperti di economia un’ancora di efficienza, a sua volta espressione di forte produttività, definita la “locomotiva d’Europa” a cui erano agganciati i “carri”, ognuno un paese della UE.
Dalle stelle alle stalle potrebbe essere una delle espressioni che si addicono alla situazione. Nonostante tutti e tutto, l’importante è fare tesoro della storia più e meno recente e convincersi che, in passato, l’umanità ha superato diverse situazioni del genere. La considerazione più importante, che può dedursi da quanto riportato sopra è che non debba essere data precedenza assoluta al tornaconto economico di un paese tenendo conto solo degli interessi – di bottega – trascurando il buon uso di novità importanti, l’Intelligenzà artificiale in prima fila.
Ai commenti vanno aggiunte proposte concrete, pena l’inutilità
C’è di che rimanere attoniti, senza aggiungere altro, per quanto attiene ai conflitti, almeno per quelli di maggiore appeal – Russia vs. Ucraina e USA vs.Iran. Le notizie in merito degli stessi, da qualche giorno vengono aggiornate ad horas nel senso letterale del termine. Ciò avviene sempre e solo per sottolineare l’aggravarsi delle due situazioni. Il mondo è bello perché è vario, almeno così vorrebbe un antico detto, mentre è bene prendere atto che, almeno per il momento, il pianeta è in pausa e quindi monocorde. Tanto, per pura sorte, non riguarda la versione in cui, in musica, si ha conferma che lo stesso “non si e fermato mai un momento”, quello che in sintesi da sempre si muove tra lavoro e riposo, talvolta con gioia, talaltra con tristezza. I suoi abitanti svolgono, come attività primaria, la produzione di ogni genere di beni e servizi, con una sola parola “costruisce”. Anche nella particolare congiuntura socio economica in corso già da un po’ di tempo, a macchia di leopardo, sopra e sotto la superficie del pianeta, realtà produttive di ogni settore resistono agli insulti di vario genere attualmente in atto più che mai e continuano a impegnarsi per raggiungere ciascuna il proprio obiettivo. Il fatto che non sia venuta meno drasticamente la volontà di intraprendere è di per se un segnale positivo. In Italia e oltre i suoi confini operano aziende nazionali, qualcuna anche di Stato come l’ENI , di ogni genere, che si difendono bene dovunque. Chi ha una certa attitudine a seguire per tabulas, quindi attraverso i bilanci e gli elaborati di complemento degli stessi l’andamento del mondo della produzione, avrà senz’altro rilevato cosa sta succedendo alla Germania come nazione e all’apparato produttivo che opera al suo interno. Come è noto da sempre e visibile a occhio nudo, non è tutto oro ciò che luccica. Un esempio è dato dal fatto che un’ azienda come la Volkswagen, una parola composta che in italiano suona “automobile del popolo”, con stabilimenti in molte parti del mondo, abbia deciso di fermare a tempo indeterminato, più precisamente di chiusure, alcune di esse. Se solo si pensa che fino all’arrivo del Covid, la Germania era considerata dagli esperti di economia un’ancora di efficienza, a sua volta espressione di forte produttività, definita la “locomotiva d’Europa” a cui erano agganciati i “carri”, ognuno un paese della UE.