Ai Concerti d’autunno arrivano i giovani fratelli del Trio De Feo

Mercoledì 23 ottobre alle ore 20,30 arriva ai Concerti d’autunno, rassegna ad ingresso gratuito che viene organizzata dalla Comunità Evangelica Luterana di Napoli nella chiesa in via Carlo Poerio, il Trio De Feo, composto da tre talentuosi fratelli: Davide (clarinetto), Alessandro (violoncello) e Gabriele (pianoforte). Il Trio presenterà di Alexander Von Zemlinsky Trio op. 3, di Mikail Glinka Trio Pathètiane e, infine, di Nino Rota Clarinet Trio.

Un concerto molto atteso perché il Trio da circa un anno è tra le formazioni considerate tra le più interessanti del momento.

Laureati con il massimo dei voti, lode e menzione presso il Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino hanno ottenuto il Diploma di Alto Perfezionamento in Musica da Camera presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma. L’esordio dellaformazione è avvenuto nel 2017 presso l’Associazione Mozart Italia – sede i Sessa Aurunca da quel momento la critica e il mondo musicale si è accorto di loro. Numerosi i concorsi nazionali ed internazionali ai quali hanno partecipato ottenendo lusinghieri risultati, volendo citare il più vecchio e il più nuovo diciamo che nel 2019 hanno ottenuto il primo premio al Concorso Internazionale Città di Lucera, e nel 2023 il primo premio assoluto “Maria Giubilei international Piano Competition.

Sono stati anche selezionati dalla fondazione Accademia Internazionale Incontri con il Maestro di Imola per prendere parte al progetto Giovani Talenti Musicali nel Mondo, iniziativa istituita in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con il CIDIM – Comitato Nazionale Italiano Musica.