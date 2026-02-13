AI e Machine Learning per mappare le competenze: parte il progetto Ocse–Sviluppo Lavoro Italia

Sarà presentato il 20 febbraio alle ore 11, nella sede del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in via Veneto 56 a Roma, il progetto di collaborazione tra Ocse e Sviluppo Lavoro Italia dedicato all’analisi della domanda di lavoro e delle competenze attraverso l’utilizzo di intelligenza artificiale e machine learning. L’iniziativa punta a rafforzare gli strumenti di lettura del mercato del lavoro, con un approccio basato sull’elaborazione avanzata dei dati per individuare fabbisogni professionali e dinamiche occupazionali.

Alla presentazione interverranno Marina Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Paola Nicastro, presidente e amministratore delegato di Sviluppo Lavoro Italia, e Stefano Scarpetta, direttore della Direzione Occupazione, Lavoro e Affari sociali dell’Ocse.

Il progetto di ricerca si propone di offrire strumenti innovativi per supportare le politiche attive del lavoro e migliorare l’allineamento tra domanda e offerta di competenze, sfruttando le potenzialità dell’intelligenza artificiale e del machine learning nell’analisi dei dati occupazionali.