Ai giornalisti Gerardo Ausiello e Manuela Moreno il premio Calise

Sabato 21 maggio nel salone nautico Posillipo, l’Associazione culturale Megaris, presieduta dal professor Carlo Postiglione, assegnerà i riconoscimenti per la Letteratura, le Arti visive e la Comunicazione. Per il Giornalismo, intestato alla figura di Giuseppe Calise per molti anni Capo cronista e Capo redattore del Mattino, i due premiati sono Gerardo Ausiello e Manuela Moreno rispettivamente responsabile della Cronaca del Mattino e conduttrice della rubrica TG2 Post. Del “Premio Calise” è coordinatore Ermanno Corsi. Alla manifestazione sarà presente il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.