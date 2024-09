AI Magister, primo round di finanziamenti: tecnologie avanzate per le imprese

Si è aperta lunedì 16 settembre la possibilità per le imprese di accedere alla prima finestra di finanziamenti messi a disposizione dell’associazione temporanea di scopo “AI Magister”, uno dei Poli Europei di Innovazione Digitale (EDIH), sportelli unici che aiutano le imprese e le organizzazioni del settore pubblico e privato a rispondere alle sfide digitali e a diventare più competitive. La mission di AI Magister (associazione composta da 4 Università e 13 aziende operanti su tutto il territorio nazionale) è quella di favorire la disseminazione e l’utilizzo delle tecnologie avanzate e in particolare dell’intelligenza artificiale nelle imprese italiane per aumentarne la competitività e il business. Grazie ai circa 5 milioni di euro ottenuti tramite i fondi del PNRR, AI Magister è in grado di offrire servizi agevolati alle imprese italiane, con sconti significativi compresi tra il 100% e il 30% in relazione alla dimensione delle imprese. Questo avviene tramite una modalità di erogazione “a sportello”, che permette alle aziende di richiedere i fondi e accedere ai servizi in relazione alla data di presentazione della domanda. La prima finestra di presentazione si è aperta lunedì 16 settembre dalle ore 12. Le imprese interessate possono presentare la propria candidatura senza vincoli: qualora venissero ammesse, avranno la libertà di decidere se proseguire o meno con le successive fasi di contrattualizzazione.