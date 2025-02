Ai Quartieri Spagnoli domenica 2 marzo torna il Mercato della Terra di Slow Food

Torna puntuale il Mercato della Terra Slow Food negli spazi della Fondazione Foqus ai Quartieri Spagnoli con pranzo from farm to fork al bistrot Quostro.

Domenica 2 marzo, dalle ore 9 alle 15, circa trenta piccoli produttori campani, espongono e vendono il meglio della loro produzione nella grande corte di Foqus. Sono agricoltori, casari, viticoltori e artigiani, sui banchi il fresco di stagione, ma anche conserve e prodotti trasformati.

Tra i produttori presenti: Azienda agricola Cereris di Cervinara, Frantoio Borreca azienda olearia di Pannarano, Spicchi Flegrei di Raffaella Melilli laboratorio di trasformazione di prodotti agricoli con sede a Pozzuoli, Azienda agricola Luigi Turboli di Brusciano. Un’occasione per un incontro ravvicinato con i produttori e per una spesa buona, consapevole e giusta. L’appuntamento rientra, come per i precedenti, nell’ambito di Gea Giornate dell’Educazione e dell’Ambiente, l’iniziativa dedicata all’educazione sostenibile.

Per l’occasione, lo chef Francesco Frascione di Quostro realizzerà un menu del giorno from farm to fork esclusivamente a base di prodotti Slow Food del Mercato. Dal produttore al consumatore per una cucina fresca e di stagione. La scelta varia dalla zuppa con fagioli cannellini e salsiccia di maialino beneventano, ai primi classici come la lasagna, tipica del Carnevale, o uno spaghetto con bietola e lupini o tortello ripieno fatto in casa. Estro in tavola anche nei secondi con polpetta di alici con salsa papaccelle, polpo o lo stracotto di vitello su vellutata di zucca accompagnati dal carciofo in olio cottura con spuma di patate. Per gli amanti della pizza tre le proposte; dalle classiche margherita e marinara a quella con feta, carciofi olive nere.

Il Mercato della Terra Slow Food nei Quartieri Spagnoli si rinnova ogni prima domenica del mese ed è una iniziativa che coinvolge l’intero quartiere: dai residenti ai turisti, agli amanti del mangiar sano. È anche un momento per scoprire la cucina del bistrot Quostro, oasi di socialità e ristoro nel cuore dei caotici Quartieri Spagnoli a soli 30 metri dal celebre murales di Maradona.