Cinema: ai Quartieri Spagnoli una targa in memoria di Francesco Rosi

Da oggi in via Montecalvario 8 c’è una targa che ricorda Francesco Rosi, tra i registri più autorevoli del Novecento. Rosi nacque proprio lì dove è stata apposta la targa che lo ricorda quale ‘Maestro di cinema’. Una cerimonia che si è svolta oggi, 15 novembre, giorno della nascita di Rosi (15 novembre 1922) e che ha visto la partecipazione della figlia, Carolina Rosi. «E’ una targa che ricorda la sua arte, la sua nascita – ha detto l’attrice – mi sembra un gesto bello, non dovuto e che ricorda la memoria di chi ha contribuito attraverso la propria arte a parlare della nostra società, del nostro Paese e non solo. Speriamo che qualche passante, turista o abitante del luogo, se non sa chi è si vada a informare ed è anche un modo per divulgarne l’opera, per creare una nota di curiosità perché ormai nessuno si ricorda di niente e siamo noi che dobbiamo continuamente cercare di tenera alta la memoria di chi ha fatto qualcosa per noi e per il nostro Paese». L’apposizione della targa è un’iniziativa del Comune di Napoli «per esprimere la gratitudine della città nei confronti del maestro del cinema per aver saputo raccontare, con la sua arte, la storia della nostra comunità e del nostro Paese». «Il lavoro della Commissione Toponomastica – ha affermato il vice sindaco, Laura Lieto – ci consente di andare incontro a storie e vite straordinarie quale è stata quella di Francesco Rosi che è stato una figura di rilievo nel cinema italiano, ma anche nell’educazione e nella formazione di chi, come me, in quegli anni era un giovane architetto e urbanista. Per tutti noi il suo cinema è stato un capitolo del nostro studio, una parte essenziale della vita urbanistica della città”. Allo svelamento anche l’ex presidente della Regione Campania ed ex sindaco di Napoli , Antonio Bassolino, che ha sottolineato quanto «Rosi sia stato un maestro nel campo del cinema ma anche delle battaglie civili e ci ha aiutato a comprendere quale fosse la strada giusta da intraprendere Per me è stato un grande punto si riferimento».