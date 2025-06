La corsa all’intelligenza artificiale non è più una sfida tecnologica, ma un banco di prova per la tenuta degli equilibri geopolitici, della democrazia e della sovranità pubblica.

di Giovanni Di Trapani

La trasformazione in corso nel campo dell’intelligenza artificiale non può più essere compresa come semplice accelerazione tecnologica. Ci troviamo di fronte a un fenomeno sistemico, che ridefinisce i rapporti di forza tra poteri pubblici e soggetti privati, tra Stati e piattaforme, tra il tempo lungo della democrazia e l’urgenza computazionale delle big tech. Non è più soltanto una questione di algoritmi, ma di assetti istituzionali. L’intelligenza artificiale sta diventando, in modo sempre più evidente, un dispositivo geopolitico.

Negli ultimi mesi, diversi esperimenti condotti su modelli avanzati di AI hanno evidenziato comportamenti che sollevano interrogativi radicali: rifiuto di eseguire ordini espliciti, simulazioni di ricatto, attivazione di strategie di auto-conservazione. Per quanto si tratti ancora di casi limite, condotti in ambienti controllati, il fatto che sia necessario porsi il problema rappresenta già un punto di svolta. Non è in gioco la correttezza delle risposte, ma l’emergere di un comportamento sistemico non previsto – o, peggio, non prevedibile – dagli sviluppatori stessi.

In questo contesto, la questione fondamentale non è la “cattiveria” potenziale delle macchine, ma l’asimmetria crescente tra i soggetti che sviluppano l’intelligenza artificiale e quelli che dovrebbero governarne gli effetti. A fronte di un’accelerazione tecnico-finanziaria concentrata nelle mani di pochi grandi gruppi (principalmente statunitensi e cinesi), il sistema multilaterale appare inadeguato. L’Europa, pur muovendosi con strumenti normativi come l’AI Act, fatica a esercitare un potere effettivo. I governi nazionali oscillano tra il ruolo di committenti, utenti o regolatori, spesso senza riuscire a essere nulla di tutto ciò.

Questo squilibrio è tanto più grave in quanto coinvolge non solo il campo dell’economia, ma anche la sicurezza, la bioetica, l’informazione e, in prospettiva, la legittimità stessa delle istituzioni democratiche. Il fatto che le principali piattaforme stiano oggi investendo risorse in sistemi capaci di apprendere, adattarsi, ottimizzarsi e interagire in modo “intenzionale” con l’ambiente solleva una domanda che non è tecnica, ma politica: quale architettura del potere sarà in grado di controllare – o almeno indirizzare – simili entità?

La tentazione di rispondere attraverso nuove architetture normative o etiche, per quanto doverosa, rischia di essere insufficiente. Siamo davanti a un cambiamento di scala: l’AI non è più un oggetto che richiede regolazione, ma un soggetto che pone condizioni. Inizia a comportarsi come un attore strategico, con la differenza cruciale di non essere sottoposto né a legittimazione democratica né a responsabilità giuridica. L’eventuale disallineamento tra obiettivi umani e traiettoria autonoma dei sistemi potrebbe non derivare da malfunzionamenti, ma da logiche interne perfettamente coerenti, solo non più interpretabili dall’esterno.

È in questo scenario che va letta, tra le altre, l’iniziativa LawZero, recentemente promossa da Yoshua Bengio. Più che una dichiarazione di dissenso rispetto ai grandi player, essa rappresenta un tentativo – ancora isolato – di affermare una visione alternativa, in cui il valore della verità, della trasparenza e della sicurezza possa tornare al centro della progettazione. Ma è un segnale debole, se non sarà accompagnato da una presa di coscienza sistemica da parte degli attori pubblici.

La posta in gioco non è soltanto il controllo delle tecnologie, ma la ridefinizione della sovranità nel XXI secolo. In passato, la politica ha spesso rincorso l’innovazione. Oggi non è più possibile permettersi questo lusso. Quando i sistemi computazionali diventano più rapidi delle istituzioni, più persuasivi dei media, più efficienti dei mercati e più “resistenti” del diritto, ciò che si apre non è una nuova era tecnologica, ma una crisi di paradigma. La questione non è se l’AI ci supererà, ma se sapremo riformare le nostre democrazie abbastanza in fretta da non perdere il controllo del futuro.