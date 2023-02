Ai4Copernicus, lanciata la quinta call: 300mila euro per 10 microprogetti

AI4Copernicus ha lanciato il quinto bando “Reinforcing the AI4EU Platform by Advancing Earth Observation Intelligence, Innovation and Adoption” per finanziare 10 microprogetti con l’obiettivo di rafforzare la piattaforma AI4EU promuovendo l’intelligence, l’innovazione e l’osservazione della Terra.

La call è aperta ai soggetti interessati a testare i servizi del progetto AI4Copernicus, utilizzando i dati di Copernicus e la piattaforma e i servizi europei AI-on-Demand.

Il bando è rivolto a PMI tecnologicamente avanzate, start-up e microimprese che operano nel campo dell’IA con sede negli Stati membri dell’UE e paesi associati.

Il budget totale è di 300.000 euro e ogni microprogetto può ricevere un massimo di 30.000 euro. Inoltre, sarà erogato un programma di supporto comprendente 5 mesi di accelerazione e tutoraggio tecnico. La scadenza è fissata al 31 marzo 2023.