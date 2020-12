“AI4EU”, lanciata la Call for Challege: sfida per Pmi, Mid-cups e aziende

L’iniziativa europea AI4EU lancia una Call for Challenge, al fine di individuare 13 challenge owners (imprese) per proporre sfide nell’utilizzo dell’Intelligenza artificiale.

Il bando è rivolto a PMI, Mid-cups, grandi aziende e partner del consorzio AI4EU, che riceveranno 10.000 euro e la possibilità di accedere ad un programma di accelerazione di 6 mesi, durante il quale ogni Challenge Owner lavorerà insieme ad almeno due Solution Provider per sviluppare due soluzioni per ogni sfida.

Alla Call for Challenges seguiranno infatti due Open Call for Solutions per selezionare i Solutions Provider che affronteranno e risolveranno le sfide specifiche: start-up, PMI, Mid-Caps, grandi aziende e organizzazioni di ricerca. Il primo bando sarà aperto dal 25 febbraio al 27 aprile 2021; il secondo sarà lanciato in primavera.

La prima cut-off date per candidarsi alla Call for Challenge è il 21 gennaio 2021.