AIFA estende la rimborsabilità di nivolumab: svolta per melanoma e tumore al polmone in fase iniziale

Più guarigioni per i pazienti colpiti da melanoma e da tumore del polmone grazie all’immunoterapia in stadio precoce. L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha infatti esteso la rimborsabilità dell’immunoterapico nivolumab in monoterapia per il trattamento adiuvante, ovvero successivo alla chirurgia, di adulti con melanoma allo stadio IIB o IIC sottoposti a resezione completa. Ed anche nel tumore del polso in stadio precoce, il trattamento con l’immunoterapia può incrementare il numero di guarigioni. Il via libera per il melanoma si basa sui risultati dello studio CheckMate -76k, in cui nivolumab ha dimostrato un beneficio a lungo termine nel trattamento adiuvante, con una sopravvivenza libera da recidiva a tre anni del 71% e una riduzione del rischio di recidiva pari al 38%. Anche la sopravvivenza libera dalle metastasi a distanza è significativamente più lunga con nivolumab, con un tasso di 36 mesi del 79%. Aifa, inoltre, ha approvato la rimborsabilità di nivolumab in associazione a chemioterapia a base di platino per il trattamento neoadiuvante, prima della chirurgia, del carcinoma polmonare non a piccole cellule resecabile ad alto rischio di recidiva in pazienti adulti con espressione tumorale di PD-L1. Nello studio CheckMate -816, il 79% dei pazienti trattati con nivolumab più chemioterapia neoadiuvante è vivo a quattro anni, rispetto al 62% con la sola chemioterapia. Nel 2024, in Italia, sono stati stimati quasi 13mila nuovi casi di melanoma. “I pazienti con la malattia di stadio IIB e IIC sono a rischio elevato di recidiva. Circa un terzo dei pazienti di stadio IIB e metà di stadio IIC vanno incontro a ripresa di malattia entro cinque anni dall’intervento chirurgico – afferma Paolo Ascierto, Direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Tumori ‘Pascale’ di Napoli -. I risultati dello studio CheckMate -76K rappresentano un significativo progresso. Nivolumab è già disponibile in adiuvante nei pazienti in stadio III e IV resecato. L’approvazione di AIFA consente di anticipare ulteriormente il trattamento immunoncologico, che nella malattia metastatica ha già evidenziato grande efficacia con circa il 50% dei pazienti vivi a 10 anni. Portare l’immunoterapia in fasi ancora più precoci, cioè in stadio IIB e IIC, da un lato riduce il rischio di recidiva, dall’altro può aumentare il numero di pazienti guariti. La terapia adiuvante con nivolumab dura solo un anno.