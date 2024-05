Aimuw: +8% di ricavi netti. Aumentano del 9,5% i premi intermediati

Nuovi dati positivi per AIMUW Spa, la società fondata da Aldo Iaquinta, in grado di fornire alle aziende e ai privati un accesso primario al mercato internazionale dell’assicurazione e della riassicurazione. Anche per il 2023 AIMUW ha fatto registrare un +8% di ricavi netti.

La società recentemente è entrata a far parte del gruppo WTW, colosso americano dell’intermediazione assicurativa quotato al Nasdaq, con 9,5 miliardi di fatturato globale.

In occasione della recente assemblea dei soci, tenutasi per l’approvazione del Bilancio 2023, l’Amministratore delegato Aldo Iaquinta ha dichiarato: “Siamo soddisfatti dei risultati registrati anche nel 2023, che ha visto un aumento dei ricavi netti dell’8%, con un sensibile miglioramento degli indici economici di solidità e di solvibilità e con un aumento del 9,5% dei premi intermediati, che ci consente di raggiungere i 185 milioni di premi. Tutto questo ci rende fiduciosi sul raggiungimento degli ambiziosi obiettivi che ci siamo prefissati per il prossimo quinquennio”.

“Puntiamo ad un nuovo modello distributivo che ci vede sempre più partner delle Compagnie che rappresentiamo – ha proseguito Iaquinta – prendendo in considerazione uno sviluppo anche attraverso acquisizioni ed accorpamenti di realtà agenziali dislocate su tutto il territorio nazionale. Il nostro scopo è quello di efficientare i processi distributivi attraverso interventi tecnologici, divenendo così punto di eccellenza con elevate capacità professionali, per offrire un’ampia gamma di prodotti, utili a soddisfare i bisogni sia della clientela corporate che di quella retail”.

Il nuovo modello distributivo si potrà così differenziare da quello del Brokeraggio, che dovrà affermarsi sempre di più nell’ambito consulenziale e non in quello dell’intermediazione assicurativa pura.

AIMUW diventerà quindi uno strumento sempre più efficace per avvicinare in maniera efficiente ed analitica il capitale dei propri Partners assicurativi ai rischi della propria Clientela.

“Siamo dunque pronti – ha concluso Aldo Iaquinta – a cogliere in pieno tutto quello che è in atto nei processi di innovazione, anche con il supporto dell’Intelligenza Artificiale”.

AIMUW Spa – Agenzia di sottoscrizione assicurativa e riassicurativa rappresenta una realtà in continua evoluzione, in grado di proporre servizi e prodotti su misura per ogni esigenza del mercato – sia pubblico che privato – grazie al suo team con trent’anni di esperienza e affiancamento a prestigiosi partners nazionali e internazionali. AIMUW SpA è presente sul territorio nazionale con uffici a Roma, Milano, Lecce.