Aiop “Oltre gli anacronismi per realizzare le potenzialità del Ssn”

BOLOGNA (ITALPRESS) – Dopo i saluti del sindaco di Bologna Matteo Lepore, si apre con la lettera del ministro della Salute, Roberto Speranza, la 59aAssemblea Generale dell’Associazione Italiana Ospedalità Privata. “Abbiamo la possibilità di attuare un processo di rilancio del SSN che abbiamo chiamato ‘PIU’ Salute – Prossimità, Innovazione e Uguaglianzà. Una sfida che vinceremo se saremo in grado di costruire un grande Patto-Paese che coinvolga tutti coloro che lavorano nella sanità, perchè l’obiettivo comune è quello di fornire risposte concrete e tempestive ai bisogni di salute dei cittadini”. Così il ministro Speranza, il suo è un messaggio importante, che giunge nel cuore della riflessione proposta da Aiop sulla necessità di fare tesoro del contributo della componente di diritto privato per (ri)costruire un SSN oggi a un bivio fondamentale, tra tenuta economico-finanziaria e modernizzazione a tutela dei cittadini. Sinergia, dunque, che sappia cogliere le abilità e potenzialità di ciascun attore del sistema.

La relazione annuale di Barbara Cittadini, presidente nazionale Aiop, è tutta imperniata sul concetto di tempo e di programmazione.

La chiave con la quale leggere l’impegno di Aiop “tanto nella sua dimensione istituzionale quanto nella sua dimensione associativa è – come dichiarato da Cittadini – perseguire l’obiettivo di aiutare, oggi, a tracciare il profilo di una sanità che recuperi e sviluppi i suoi caratteri di universalismo, solidarietà, appropriatezza ed equità nell’accesso alle cure.

Siamo la componente di diritto privato del SSN e come tale desideriamo operare nell’interesse esclusivo della domanda di salute degli italiani”.

“La riflessione che, come Aiop, stiamo conducendo – prosegue Cittadini – non ha natura meramente oppositiva o di contrasto, ma di ruolo proattivo per concorrere alla piena realizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, in tutte le sue potenzialità inespresse e, quindi, di correzione delle sue carenze qualitative e delle sue inefficienze”.

“E’ questo – conclude Cittadini – lo spirito che anima l’Associazione nell’affermarsi quale interlocutore fondamentale delle Istituzioni su tutti i temi di stringente attualità nella politica sanitaria nazionale”.

