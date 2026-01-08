Aiop Sicilia “Pronto soccorso in tilt? Strutture private pienamente operative”

PALERMO (ITALPRESS) – L’AIOP Sicilia, interviene con una nota “in riferimento a quanto apparso oggi in alcuni articoli di stampa in merito al sovraffollamento dei Pronto Soccorso registratosi nel mese di dicembre”, precisando che “le strutture associatesi sono rimaste pienamente operative per l’intero arco dell’anno, garantendo continuità assistenziale anche nel periodo delle festività”.

“Le strutture associate ad AIOP non hanno mai sospeso la propria attività – dichiara il Presidente di AIOP Sicilia, Barbara Cittadini – producendo oltre l’80% del tetto di spesa mensile assegnato dall’ASP e accogliendo numerosi pazienti trasferiti dai Pronto Soccorso e dai reparti degli ospedali pubblici”.

“Pur esprimendo rammarico per i disagi che si sono verificati negli ospedali dell’Isola, anche in concomitanza con il picco influenzale, AIOP respinge con fermezza le affermazioni che, ciclicamente, vengono rivolte alle proprie strutture, ritenute impropriamente responsabili di criticità che hanno natura strutturale e sistemica”, sottolinea la nota.

“Ad oggi, la revisione della rete ospedaliera regionale, finalizzata a rendere l’offerta assistenziale più coerente con i reali fabbisogni dei pazienti e con le esigenze emergenziali, non risulta ancora definita, così come non risultano valutate le istanze di rimodulazione dei posti letto avanzate dalle strutture associate”, prosegue la nota di AIOP Sicilia, che evidenzia, inoltre, che “le risorse regionali destinate alla riduzione delle liste d’attesa per il 2025, pari a 40 milioni di euro, sono state assegnate esclusivamente alle strutture di diritto pubblico: scelta che dimostra che senza una sinergia tra le due componenti la domanda non può essere pienamente soddisfatta”.

“Un’efficace politica sanitaria – conclude la Cittadini – non può prescindere dal pieno coinvolgimento di tutte le componenti del sistema, che per legge concorrono alla tutela della salute dei cittadini. AIOP e le strutture associate confermano la propria disponibilità a collaborare, come sempre, nell’esclusivo interesse dei pazienti”.

– foto ufficio stampa Aiop Sicilia, la presidente Barbara Cittadini –

(ITALPRESS).