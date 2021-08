Air Austral: da Stato francese nuovo prestito di 20 mln

Parigi, 29 ago. (Adnkronos) – Nuovi aiuti per Air Austral, la compagnia francese con sede all’isola della Riunione. Dopo i 30 milioni di euro di prestiti garantiti dallo Stato francese all’inizio di aprile e i 120 mln di finanziamenti per il 2020, arrivano altri 20 milioni di euro per la compagnia transalpina. E’ quanto si legge nel Journal Officiel, la Gazzetta ufficiale francese. “Il ministero dell’Economia, della Finanze e del Rilancio – si legge – decreta che lo Stato verserà 20 milioni di euro al fondo di sviluppo economico e sociale (Fds) attraverso Natixis sotto la forma di un prestito a favore della società Air Austral Sa”.