Air Canada, inaugurato il nuovo volo diretto Napoli-Montréal

Air Canada, la principale compagnia aerea canadese e vettore di bandiera del Paese, ha inaugurato il proprio operativo estivo potenziato, che include l’introduzione di un nuovo collegamento tra Napoli e Montréal – l’unico volo diretto tra la città partenopea e il Canada. La compagnia aerea è atterrata oggi a Napoli per la prima volta, per poi ripartire lo stesso giorno alla volta di Montréal, proprio hub principale. Il nuovo collegamento intercontinentale, che si aggiunge ai voli già attivi da Roma, Milano e Venezia, è pensato per offrire ai viaggiatori un accesso agevole al Canada e oltre, favorendo al contempo l’arrivo in Campania di turisti e viaggiatori d’affari. Situata sulla costa occidentale italiana, Napoli rappresenta un punto di partenza strategico per le rotte transatlantiche. Il nuovo servizio è pensato per i viaggiatori italiani desiderosi di fuggire dal caldo estivo, così come per i passeggeri canadesi attratti dall’estate mediterranea e dall’autenticità del Sud Italia. Questa nuova rotta segna anche un importante passo avanti nel rafforzamento dei collegamenti verso gli Stati Uniti, grazie a orari studiati per facilitare le coincidenze, via Montréal, verso città come New York, Los Angeles, Boston e San Francisco. In un contesto di rapida crescita del mercato nordamericano per il turismo in Italia, questo collegamento rafforza significativamente i legami tra le due nazioni, permettendo ai viaggiatori di completare le procedure doganali statunitensi già durante il transito a Montréal. Il volo stagionale sarà operato quattro volte a settimana, con partenze da Napoli ogni mercoledì, giovedì, sabato e domenica mattina e un tempo di volo di poco superiore alle nove ore*. Il rientro da Montréal è previsto ogni martedì, mercoledì, venerdì e sabato sera, con arrivo a Napoli la mattina successiva. I passeggeri in cerca di comfort e stile potranno approfittare di questo nuovo servizio fino a ottobre, a bordo dei moderni Boeing 787 Dreamliner della flotta Air Canada, con possibilità di scelta tra Signature Class, Premium Economy ed Economy. Stefano Casaregola, Direttore Generale di Air Canada per l’Italia, ha dichiarato: “Il nuovo collegamento Napoli-Montréal ha preso il via con successo nel fine settimana, offrendo ai viaggiatori italiani un’ulteriore opportunità per attraversare l’Atlantico. In qualità di compagnia leader tra Europa e Canada, Air Canada continua a dimostrare il proprio impegno verso il mercato italiano, creando nuove opportunità per il turismo e il business. Questa nuova rotta si affianca ai voli già operati da Roma, Milano e Venezia, e arriva in perfetto tempismo per permettere agli italiani di scoprire le meraviglie naturali e urbane del Canada.” Elissa Golberg, Ambasciatrice del Canada in Italia, ha dichiarato: “Sono lieta di celebrare il lancio di questo nuovo volo diretto tra Montréal e Napoli — due città vivaci e ricche di storia. Questa connessione rappresenta molto più di una semplice rotta aerea tra due destinazioni: è un’opportunità per approfondire un partenariato già solido tra il Canada e l’Italia, e per rafforzare ulteriormente le nostre collaborazioni nei settori degli affari, dell’innovazione, dell’istruzione, della cultura e in molti altri ambiti. Attendo con interesse di vedere come questo ponte sull’Atlantico saprà stimolare nuove idee, rafforzare le comunità e avvicinare ancora di più i nostri popoli”. Laurence Fouquette-L’Anglais, Rappresentante del Governo del Québec in Italia, ha dichiarato: “Oggi celebriamo molto più del lancio di una nuova rotta aerea. Celebriamo l’inizio di un nuovo capitolo nella relazione tra il Québec e la Campania con i loro ecosistemi innovativi e connessi a livello globale e le loro metropoli culturali e gastronomiche: Montréal e Napoli. Un capitolo segnato da una collaborazione più stretta, scambi più intensi e nuove opportunità in tutti i settori.” Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC, ha dichiarato, “L’avvio del volo diretto Napoli-Montréal rappresenta un traguardo significativo per l’aeroporto di Napoli e per tutta la regione. Siamo orgogliosi di accogliere Air Canada nel nostro network, rafforzando così l’offerta intercontinentale dello scalo e potenziando i collegamenti con il Nord America, area strategica per il turismo, il business e le relazioni culturali. Montréal, hub internazionale di rilievo e città con una forte presenza italo-canadese, è da oggi ancora più vicina, consolidando il ruolo di Napoli come porta d’accesso privilegiata verso il Sud Italia”.