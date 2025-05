Air Canada, operativo il volo diretto Napoli-Montréal

Air Canada, la principale compagnia aerea canadese e vettore di bandiera del Paese, ha inaugurato il nuovo collegamento tra Napoli e Montréal, l’unico volo diretto tra la città partenopea e il Canada. Il nuovo servizio intercontinentale, che si aggiunge ai voli già attivi da Roma, Milano e Venezia, è pensato per offrire ai viaggiatori italiani desiderosi di fuggire dal caldo estivo, così come per i passeggeri canadesi attratti dall’estate mediterranea e dall’autenticità del Sud Italia. Questa nuova rotta segna anche un importante passo avanti nel rafforzamento dei collegamenti verso gli Stati Uniti, grazie a orari studiati per facilitare le coincidenze, via Montréal, verso città come New York, Los Angeles, Boston e San Francisco. Il volo stagionale sarà operato quattro volte a settimana, con partenze da Napoli ogni mercoledì, giovedì, sabato e domenica mattina e un tempo di volo di poco superiore alle nove ore. Il rientro da Montréal è previsto ogni martedì, mercoledì, venerdì e sabato sera, con arrivo a Napoli la mattina successiva. “Il nuovo collegamento Napoli-Montréal ha preso il via con successo, offrendo ai viaggiatori italiani un’ulteriore opportunità per attraversare l’Atlantico – ha detto Stefano Casaregola, direttore generale Air Canada per l’Italia – Questa nuova rotta si affianca ai voli già operati da Roma, Milano e Venezia e arriva in perfetto tempismo per permettere agli italiani di scoprire le meraviglie naturali e urbane del Canada”.

Elissa Golberg, ambasciatrice del Canada in Italia. "Siamo molto orgogliosi si accogliere Air Canada nel nostro network – ha affermato Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac – rafforzando così l'offerta intercontinentale dello scalo e potenziando i collegamenti con il Nord America, area strategica per il turismo, il business e le relazioni culturali. Montréal, hub internazionale di rilievo e città con una forte presenza italo-canadese, è da oggi ancora più vicina, consolidando il ruolo di Napoli come porta d'accesso privilegiata verso il Sud Italia". "Questa connessione rappresenta molto più di una semplice rotta aerea tra due destinazioni: è un'opportunità per approfondire un partenariato già solido tra il Canada e l'Italia e per rafforzare ulteriormente le nostre collaborazioni nei settori degli affari, dell'innovazione, dell'istruzione, della cultura e in molti altri ambiti", ha sottolineato