Air France, 60 anni di voli tra Napoli e Parigi: Ma oggi la Campania è una destinazione strategica

Sessanta anni sulla rotta Napoli – Parigi, due citta’ legate a doppio filo da eccellenze culturali, storiche ed enogastronomiche. Nel corso di una tavola rotonda al Palazzo Grenoble, Air France e Gesac hanno festeggiato il 60mo anniversario del volo Napoli-Parigi. “Abbiamo cominciato a volare su Napoli nel 1933 poi ci siamo fermati a causa della guerra. E’ un po’ più lontana la storia tra Air France e Napoli” ha detto Eléonore Tramus, direttore generale Air France-KLM East Mediterranean. “Oggi la Regione Campania e’ strategica ed é un grande market per Air France e Klm e Napoli e’ molto importante perché il traffico è grande: abbiamo 23 voli per settimana”. Un legame forte sottolineato anche dal console di Francia a Napoli, Lise Moutoumalay: “Dopo la pandemia sono ritornati i nostri turisti nel capoluogo campano” sottolinea, e dall’assessore al Turismo della Regione Campania Felice Casucci: “Dei 600mila turisti arrivati a Procida nel periodo 2020-2022 la maggior parte ha utilizzato l’aeroporto di Capodichino e una gran parte di essi sono francesi. Un gran risultato che rinsalda un legame storico molto importante”.

Per Gesac Michele Miedico, direttore pianificazione ambiente e progetto Salerno, sottolinea che “dal 2013 abbiamo ridotto di quasi il 70% le emissioni pro capite per passeggero e il nostro obiettivo e’ arrivare a ridurle dell’ 80% con iniziative in corso. La prima é la produzione di energia pulita: é in corso la realizzazione dell’ impianto fotovoltaico che contribuirà a generare energia direttamente sul posto, utilizzando il sole”. Ma non e’ tutto: “Stiamo per realizzare iniziative di piantumazione di alberi sia a Napoli che su zone limifrofe all’ aeroporto dove e’ nostra intenzione piantare alberi non solo per andare a prendere la CO2 dall’ atmosfera ma anche per riqualificare aree oggi chiuse al pubblico”. Carla De Negri, in rappresentanza di Bmt, ha aggiunto: “Penso che il turismo sia in questo momento una grande opportunità economica per il nostro Paese e in particolare per Napoli che sta conoscendo un boom. Pian piano noi lo stiamo trasformando da turismo di massa a turismo consapevole. Ma soprattutto deve diventare un turismo educato alla cultura: questo é il grande cambiamento”. L’incontro é stato chiuso dagli interventi di Frédéric Meyer, direttore Atout France Italia-Grecia-Svizzera (“l’Italia é stato il primo mercato internazionale per Parigi nei mesi di novembre e gennaio dello scorso anno”) e di Giuseppe Sernicola, SVP New Initiatives Leonardo Aerostructures (“abbiamo creato una delle prime Academy nello stabilimento di Pomigliano d’ Arco per far sì che ci fosse condivisione tra studenti di Ingegneria e attività aziendali. E siamo riusciti a inserire il 95% di questi studenti che ogni anno partecipano alla nostra Academy e che vengono assunti in tutti i siti mondiali di Leonardo”).