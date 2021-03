Air France: Le Maire, ‘vicini ad accordo con Commissione Europea’

Roma, 29 mar – (Adnkronos) – “Siamo vicino alla definizione di un un accordo con la Commissione Europea sul dossier Air France. E’ una notizia molto buona per la Francia. Sarà un accordo equo, che proteggerà Air France e che garantirà i nostri interessi nel rispetto delle leggi sulla concorrenza”. Lo ha annunciato – in un’intervista a Franceinfo – il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire riconoscendo come la trattativa con la Commissione – che chiede contropartite per il piano di salvataggio della compagnia aerea”è stata lunga e difficile”.