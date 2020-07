Air France: taglierà 6.500 posti entro 2022, controllata Hop altri 1.020

Parigi, 3 lug. (Adnkronos) – Air France, per far fronte al calo dell’attività, taglierà 6.500 posti di lavoro entro il 2022 su un totale di 41 mila dipendenti. Hop, la controllata low cost della compagnia francese, taglierà 1.020 posti di lavoro su un totale di 2.420 dipendenti. Ad annunciarlo in una nota è la compagnia francese che ha ricevuto un sostegno dallo Stato francese di 7 miliardi di euro per affrontare l’emergenza coronavirus. Durante i 3 mesi di lockdown la compagnia ha registrato un’attività in calo del 95% e perso, nel picco della crisi, 15 milioni di euro al giorno.