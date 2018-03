Air Italy, dal 25 marzo nuovo volo Olbia-Napoli

Dal 25 marzo prossimo, con l’inizio della summer season aeronautica, Air Italy colleghera’ Olbia con Milano Malpensa, Napoli, Verona, Torino e Venezia, che si aggiungono a Bologna, Roma e Milano Linate, rotte coperte tutto l’anno. In occasione delle vacanze pasquali, dal 28 marzo al 3 aprile, la compagnia aerea conta di trasportare da e per l’aeroporto Costa Smeralda circa 11 mila passeggeri. La tratta col maggior numero di turisti in arrivo in Sardegna e’ la Milano Linate-Olbia, coperta dall’ex Meridiana in alcune date anche con 14 voli fra andata e ritorno. I voli plurisettimanali fra Olbia e Milano Malpensa sono in programma il sabato e domenica), quelli verso Napoli il giovedi’, venerdi’, domenica e lunedi’), mentre per Torino, Verona e Venezia si potra’ volare venerdi’, domenica e lunedi’). L’alta stagione si aprira’ a fine maggio, con l’incremento delle frequenze dei voli avviati in aprile dalla compagnia aerea con base a Olbia: diventeranno tutti giornalieri. Si aggiungeranno due linee internazionali per Olbia da Londra Gatwick (da 26 maggio il sabato, domenica e lunedi’) e Mosca Domeodedovo (ogni sabato dal 2 giugno), oltre a un collegamento per Bergamo (dal 1 luglio). Nella prossima stagione primavera-estate 2018 Air Italy servirà 11 aeroporti con voli diretti da e per Olbia Costa Smeralda, delle quali 9 nazionali e 2 internazionali. Su queste rotte saranno in servizio degli aeromobili Boeing B737, con 189 posti sui voli nazionali e di 14 posti in business e 168 in economy sui voli internazionali.