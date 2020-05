Air Mobilità: aumentano le corse verso Napoli, Pomigliano e Fisciano

Air Mobilità comunica che da lunedì 18 maggio 2020 saranno rimodulati i servizi extraurbani. L’incremento delle corse è legato alla riapertura delle attività lavorative.

Da lunedì saranno riattivati molti dei servizi che erano stati sospesi nel mese di marzo a causa dell’emergenza epidemiologica dovuta dal Covid-19. La rimodulazione riguarda principalmente l’implementazione delle corse sulla direttrice Avellino-Napoli, il ripristino dei servizi di collegamento da e per l’Università di Fisciano e quelli che interessano la zona industriale di Pomigliano d’Arco.

Inoltre, al fine di evitare assembramenti ai terminal e alle fermate (ridotte come da rimodulazione dello scorso 2 maggio), l’azienda fa sapere che sono stati previsti servizi a supporto con partenze di corse “bis” laddove si verifichi il raggiungimento della nuova capienza massima prevista.

A partire dal 18 maggio 2020, nello specifico, Air Mobilità ha previsto i seguenti servizi, con orari validi solo nei giorni feriali.

La rimodulazione sulla direttrice Avellino-Napoli porta a 37 le corse di andata con la prima partenza (da piazzale degli Irpini) alle ore 04.30 e l’ultima alle ore 20:30; mentre dal Terminal bus del Metropark di Napoli, saranno garantiti 34 collegamenti, dalle 05:40 alle 22:30.

Aumentate anche le corse da e per Fisciano. Quattro quelle di andata Avellino (piazzale degli Irpini)-parcheggio Multipiano (unica fermata per salita e discesa): 07:25, 09:00, 13:10, 17:00; quattro anche le corse Fisciano (parcheggio Multipiano)-Avellino (piazzale degli Irpini): 09:15, 11:15, 14:15, 17:50.

Ripristinati i servizi di andata e ritorno sulla direttrice Pratola Serra-Avellino-zona industriale Pomigliano d’Arco. Ampliati i collegamenti Avellino-Serino-Santa Lucia di Serino, con cinque partenze dal terminal bus di piazzale degli Irpini dalle 07:30 alle 17:30 (e posticipo della corsa delle 12:40 alle 13:30) e quattro corse Santa Lucia di Serino-Serino-Avellino, con la prima partenza posticipata alle 06:40 e ultima alle 12:15.

Sono state inoltre ripristinate le corse delle 06:35 e delle 10:00 sulla direttrice Avellino-Ponteromito e quella delle 05:20 diretta ad Avellino; sulla linea Avellino-Salza Irpina-Sorbo Serpico-Volturara Irpinia ripristinata la corsa di andata delle 10:30 e quella di ritorno delle 11:20.

Il quadro completo degli orari è disponibile sul sito internet di Air Mobilità, alla voce “Avvisi al Pubblico”.

Air Mobilità ricorda agli utenti di indossare la mascherina per salire sui pullman e di mantenere le distanze fisiche. A bordo è vietata la vendita dei biglietti. I titoli di viaggio possono essere acquistati presso le rivendite a terra oppure direttamente da smartphone, scaricando gratuitamente da Play Store o App Store la nuova App “UnicoCampania” dove sono disponibili i ticket aziendali di Air Mobilità e quelli integrati Unico.