Air, via al concorso per 76 assunzioni: domani l’apertura del bando

L’Air, azienda di trasporto pubblico della provincia di Avellino, aprirà domani il bando per l’assunzione di 76 nuovi lavoratori, 70 autisti e 6 laureati per gli uffici amministrativi. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sottolineando che “e’ un altro tassello -ha detto – che si aggiunge al piano per il lavoro che e’ in atto e al concorso per i centri dell’impiego al via a settembre per 600 unita’ lavorative”. Il concorso viene lanciato “perche’ non era corretto – ha spiegato l’amministratore unico dell’Air Alberto De Sio – andare avanti con interinali e precari. La graduatoria sara’ aperta per 3 anni vista anche l’applicazione di quota 100 e daremo una premialita’ a chi ha titoli superiori o ha gia lavorato in aziende del trasporto pubblico locale”. Il bando scade il 20 settembre e l’Air conta di chiudere le assunzioni assumere entro fine 2019. Nel corso della presentazione del bando per le assunzioni, il governatore campano De Luca ha sottolineato anche che ripartiranno i lavori “per le autostazioni di Avellino e di Grottaminarda. Nel capoluogo i lavori erano fermi dal 2010, ora ripartono e saranno completati per la primavera del 2020: ci saranno 30 stalli per gli autobus in sosta lunga e una superficie commerciale di tre livelli con 6.000 metri quadrati dedicati alle attivita’ commerciali . In piu’ si realizza un parcheggio interrato per 220 posti in pieno centro, speriamo prima delle elezioni. A Grottaminarda i lavori sono fermi dal 2013 e sono ora di nuovo in esecuzione, dopo aver aggiunto risorse per 3 milioni. Ci saranno stalli per 20 autobus una superficie 3.500 metri quadrati per attivita’ commerciali e un parcheggio interrato da 180 posti auto”.