Airbnb, 5 percorsi di Esperienze online per sfruttare il tempo in casa

Roma, 9 nov. (Adnkronos/Labitalia) – Lo scorso aprile, durante il primo lockdown che ha colpito il nostro paese, Airbnb ha lanciato le ‘Esperienze Online’, una nuova categoria di attività da vivere virtualmente, al sicuro nelle proprie abitazioni. In quei primi mesi, la richiesta di esperienze a tema culinario ha fatto il giro del mondo. Ma ora, in questa seconda ondata di pandemia, tra lockdown parziali e restrizioni, come possiamo impiegare al meglio il nostro tempo a casa? La risposta è in 5 percorsi tematici, creati da Airbnb per dare la possibilità a tutti di imparare nuove cose, cimentarsi in attività mai immaginate, visitare posti lontani attraverso le ‘Esperienze Online’. Ecco le cinque proposte.