Airbus, acquisiti gli asset industriali di Spirit AeroSystems

Airbus SE ha finalizzato l’operazione con Spirit AeroSystems per l’acquisizione di asset industriali dedicati ai suoi programmi per gli aeromobili commerciali. “Questo traguardo rappresenta un momento speciale per tutti noi in Airbus. Siamo orgogliosi di accogliere oltre 4.000 nuovi colleghi, con i quali intraprenderemo un nuovo capitolo delle nostre operazioni industriali, rilevando attivita’ di fondamentale importanza per i nostri programmi di aeromobili commerciali”, ha dichiarato Florent Massou, Executive Vice President Operations per la divisione Aeromobili Commerciali di Airbus. Airbus ha acquisito da Spirit AeroSystems i seguenti asset:

il sito di Kinston, Carolina del Nord, Stati Uniti (sezioni di fusoliera A350), che entra a far parte di Airbus Aerosystems Kinston;

il sito di Saint-Nazaire, Francia (sezioni di fusoliera A350), che diventa Airbus Atlantic Cadre’an;

il sito di Casablanca, Marocco (componenti per A321 e A220), ora Airbus Atlantic Maroc Aero;

la produzione delle ali e di sezioni di fusoliera centrale dell’A220 a Belfast, Irlanda del Nord, ora Airbus Belfast;

la produzione di componenti alari per A320 e A350 a Prestwick, Scozia, che diventa un’affiliata denominata Prestwick Aerosystems;

la produzione dei piloni degli A220, che sarà trasferita da Wichita, Kansas (Stati Uniti), al sito di Saint-Eloi, Tolosa, Francia.

Airbus ha ricevuto un corrispettivo pari a 439 milioni di dollari, soggetto ai consueti aggiustamenti del prezzo di acquisto e alla consueta revisione post-closing. Inoltre, Airbus ha percepito ulteriori importi destinati alla copertura di passivita’, come previsto dalle clausole contrattuali dell’accordo di compravendita.