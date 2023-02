Airbus, opportunità di collaborazione tra il colosso europeo e le Pmi italiane: confronto promosso dall’Ice

Allargare il perimetro di collaborazione tra Airbus e le pmi italiane. E’ stato questo il focus della una giornata di confronto e di networking tra il colosso europeo e numerose realtà del settore aerospaziale italiano (aziende, distretti e università), ed in particolare con le Pmi più innovative, che si è svolta oggi nella sede di Agenzia ICE a Roma. Un’iniziativa che rappresenta una tappa importante della collaborazione tra il settore industriale italiano ed Airbus: l’Italia è infatti un partner di primo piano e fonte di eccellente collaborazione per tutte le divisioni di Airbus (Commercial Aircraft, Airbus Helicopters e Defence Space). Airbus conta oltre 130 fornitori italiani ed il nostro paese rappresenta il 1° Paese fornitore di Airbus in Europa (esclusi i Paesi d’origine del consorzio) il 4° a livello mondiale con una spesa annuale di circa 500 milioni di euro. La giornata di incontri è stata originata dai contatti stabiliti tra Agenzia Ice ed Airbus nel corso di partecipazioni collettive a fiere estere, in particolare a Space Tech Expo Europe e ad Aeromart Toulouse, iniziativa quest’ultima che ha garantito al nostro paese una vetrina di grande rilievo, con 94 aziende partecipanti. La giornata si è svolta in due momenti distinti. La mattinata, di impronta seminariale, ha visto diversi interventi tesi a offrire ai partecipanti gli approfondimenti relativi alle partnerships, alle sfide e alle innovazioni tecnologiche. A seguire, un breve approfondimento circa le procedure e i requisiti per poter diventare partner di Airbus e due storie di collaborazione di successo. Il pomeriggio invece, è stato dedicato agli incontri business to business. Le 37 realtà italiane presenti hanno potuto così incontrare alcuni referenti di Airbus in differenti tavoli tematici (Global Sourcing, Loads Aerolastics, Space Observation, ADS Italy, AH Italy, International Procurement). In totale gli incontri B2B sono stati 60, a cui si sono aggiunti quelli spontanei tra i diversi attori nel corso della giornata.

“Il settore dell’aerospazio è un settore strategico per l’Italia ed è in crescita. Gli ultimi dati relativi ai primi 10 mesi del 2022 parlano di 5,3 miliardi di euro di fatturato all’export, con un +28% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le PMI del comparto si rivolgono con sempre maggiore attenzione, nel processo di internazionalizzazione delle loro attività, sia verso i grandi committenti esteri come Airbus, sia verso i produttori di sistemi e sottosistemi”, ha affermato il direttore generale di Agenzia ICE Roberto Luongo. ”Le aziende partecipano ai grandi saloni e air show con il supporto dell’ICE, dove hanno l’opportunità di effettuare incontri per collaborazioni produttive. Il nostro sforzo è di portare i distretti produttivi nazionali sul mercato mondiale e al contempo di invitare in Italia buyers dall’estero, per favorire l’affermazione del sistema aerospaziale italiano nello sviluppo tecnologico del settore a livello internazionale”. ”Grazie all’incontro promosso dall’ICE abbiamo presentato alle Pmi italiane le interessanti opportunità di collaborazione offerte da Airbus. Sono convinto che potremo rafforzare ed ampliare ulteriormente la nostra già solida collaborazione con l’industria aerospaziale italiana in un momento in cui dobbiamo affrontare sfide epocali quali la decarbonizzazione del trasporto aereo e la mobilità aerea urbana”, ha commentato Serafino D’Angelantonio, Airbus Chief Representative Italy. ”Le Pmi italiane continuano a distinguersi per innovazione, agilità ed eccellenza. La giornata di incontro ci permetterà di porre le basi per avviare proficue collaborazioni nell’ambito dei più avanzati e ambiziosi programmi industriali a livello europeo e mondiale nel settore aerospaziale”.