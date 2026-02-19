Airbus siglia il 2025 con +6% di fatturato e +23% di utili

Roma, 19 feb. (askanews) – Airbus ha chiuso il 2025 con un fatturato totale in crescita del 6% a 73,4 miliardi di euro, mentre l’utile netto è balzato del 23% a 5,22 miliardi. Secondo quanto riportano le tabelle pubblicate dal gruppo, il dividendo sale a 3,20 euro operazione, in crescita del 7%.
Complessivamente, i nuovi ordinativi sono cresciuti del 19% a 123,3 miliardi di euro, mentre l’ammontare consolidato di commesse si è smorzato del 2% a 619 miliardi.
Per quest’aanno la società prevede consegne di circa 870 aeromobili e un Ebit corretto che dovrebbe assestarsi a 7,5 miliardi di euro, dai 7,1 raggiunti quest’anno (in crescita del 33% rispetto al 2024). (fonte immagine: Airbus)