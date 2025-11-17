Airc, a Napoli una serata speciale a sostegno della ricerca contro il cancro: raccolti 60 mila euro

Sabato 15 novembre, nelle sale del Circolo Nazionale dell’Unione, si è svolta una serata speciale promossa dal Comitato Campania della Fondazione Airc, a sostegno del lavoro di oltre 5.000 ricercatori impegnati in progetti innovativi per la prevenzione, la diagnosi e la cura del cancro. L’evento, inserito nel calendario del sessantesimo anniversario di Airc, ha permesso di raccogliere donazioni per oltre 60 mila euro.

“Voglio ringraziare tutte le persone che hanno contribuito al successo della nostra serata – sottolinea Roberta Buccino Grimaldi, presidente Comitato Campania Fondazione Airc –. Grazie anche a iniziative come questa possiamo garantire le risorse necessarie per supportare la migliore ricerca oncologica. Solo nell’ultimo anno, Airc ha finanziato 673 progetti innovativi, 90 borse di studio per giovani talenti e 8 programmi speciali. Mi fa piacere sottolineare la qualità della ricerca oncologica in Campania: nel 2025 Airc ha finanziato per la nostra regione 52 progetti e 4 borse di studio, con un investimento di oltre 6 milioni di euro. Un risultato possibile anche grazie al lavoro del Comitato Campania, all’impegno straordinario dei volontari presenti nelle manifestazioni di piazza e dei donatori, che con la loro generosità confermano il ruolo centrale della Fondazione nel sistema ricerca del Paese. Un ringraziamento speciale va alla Matching Energies Foundation del Cavaliere del Lavoro, ingegner Marco Zigon, per il generoso sostegno alla missione e in particolare a questa serata, e a tutti i donatori della Campania che hanno voluto essere al fianco dei nostri ricercatori e delle nostre ricercatrici”.

A sottolineare l’importanza della Fondazione per la crescita dei ricercatori italiani è intervenuta la dottoressa Giovanna Grimaldi, ricercatrice presso l’Istituto di Endocrinologia e Oncologia Sperimentale del Cnr di Napoli e titolare di un bando Sis (Southern Italy Scholars), che offre ai ricercatori sotto i 45 anni la possibilità di avviare o consolidare un laboratorio di ricerca oncologica indipendente nelle regioni meridionali del Paese. “Il supporto di Airc è stato fondamentale per tutto il mio percorso di ricerca. Ho iniziato il dottorato grazie a una borsa triennale Airc e ho sempre lavorato in laboratori finanziati Airc Il mio attuale progetto mi consente di strutturare un laboratorio indipendente, dove portare avanti un nuovo progetto di ricerca”.

Alla serata era presente il consiglio del Comitato Campania, rappresentato da Adriana Angiuoni, Sergio Cappelli, Maria Vittoria Cocozza di Montanara, Maria Laura Fiore Pignata, Maria Teresa Funari, Massimo Garzilli, Gabriella Minchiotti, Laura Montella, Marco Salvatore e Maria Teresa Viti. Un prezioso supporto è stato fornito da Alessandra Cretella, Fiorella Cannavale di Lauro, Melania D’Elia, Barbara Giordano, Benedetta Leone, Daniela Monti, Antonella Nardone Tuccillo e Loredana Nocera.

Tra gli ospiti: Andrea e Paola Abbamonte, Alberto Angiuoni, Roberto Barbieri e Gilda Cobellis, Gianmaria e Giovanna Brunese, Renato e Mariki Carraturo, Maria Giuseppina Chef, Giorgio e Maria Teresa Chef, Filly Chianese, Ugo e Roberta Cilento, Gianni e Giovanna Cimmino, Maria D’Elia, Simone e Francesca D’Aniello, Annamaria De Fanis, Antonio e Marianna Engle, Giampaolo Fiore, Andrea e Ludovica Garolla di Bard, Fabio Giordano, Rosa Francesca Masturzo, Manuela Migliardi, Ettore e Melania Morra, Marina Nappa, Gigi e Mara Porcelli, Piero Renna, Marichela Sepe, Maria Francesca Solima, Francesco e Mena Tavassi, Marco, Claudia e Francesca Zigon.

Il Comitato Campania di Fondazione Airc

Presieduto da Roberta Buccino Grimaldi, il Comitati Campania di Airc è attivo dal 1985 con l’obiettivo di promuovere ogni anno eventi di informazione e raccolta fondi che affiancano le campagne nazionali di AIRC. Grazie all’impegno del Comitato, dei volontari e dei sostenitori, per il 2025 alla Campania sono stati destinati 6.152.202 euro per il sostegno di 52 progetti di ricerca e 4 borse di studio (dati aggiornati al 7 gennaio 2025).

La Fondazione

Dal 1965 la Fondazione Airc sostiene la ricerca indipendente sul cancro, con l’obiettivo di trasformare le scoperte scientifiche in cure efficaci. Attraverso un sistema rigoroso e trasparente, Airc finanzia le idee più promettenti di ricercatori esperti e giovani talenti in ogni fase della loro carriera, contribuendo a incrementare del 54% il numero di persone che hanno superato il cancro (dato a 10 anni dalla diagnosi tra 2010 e 2020). In sessant’anni, sono stati destinati circa 2,5 miliardi di euro a migliaia di progetti di ricerca, supportando oggi il lavoro di circa 5.400 ricercatori attivi in 96 istituti prevalentemente pubblici. La comunità Airc comprende 4,5 milioni di sostenitori, 20.000 volontari e 17 Comitati e uffici regionali, garantendo una presenza capillare sul territorio. Parte integrante di AIRC è IFOM, l’Istituto di Oncologia Molecolare della Fondazione, punto di riferimento internazionale. Airc diffonde inoltre la cultura della prevenzione e i risultati della ricerca in scuole, università, aziende e sui media. Informazioni e approfondimenti su airc.it (dati aggiornati a gennaio 2025).