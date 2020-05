Airc e Banco Bpm insieme contro i tumori delle donne

MILANO (ITALPRESS) – A un anno di distanza dalla firma dell’accordo tra Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro e Banco BPM, il gruppo bancario conferma il suo impegno come partner istituzionale di raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica e di divulgazione della corretta informazione sulla prevenzione, la diagnosi e la cura del cancro.

Nel mese di maggio questo impegno e’ rivolto in particolare alla ricerca di AIRC sui tumori che colpiscono le donne, in occasione dell’Azalea della Ricerca: Banco BPM sostiene infatti una quota significativa dei costi di spedizione delle piantine, che per la prima volta in trentasei anni non sono distribuite in piazza dai volontari, ma sono disponibili esclusivamente online su Amazon.it e inviate ai sostenitori direttamente a casa.

Continua inoltre per tutto il mese il coinvolgimento capillare di clienti e dipendenti di Banco BPM nella raccolta fondi a favore della ricerca sui tumori che colpiscono le donne – attraverso home banking, bonifico bancario e il sito www.bancobpm.it – promossa dai diversi canali di comunicazione del gruppo, sia online che nelle filiali sul territorio.

“Questa partnership – si legge in una nota – si inserisce in una piu’ ampia visione di responsabilita’ sociale di Banco BPM, che vede la partecipazione attiva della Banca verso tutte quelle iniziative volte a creare valore sostenibile nel tempo nonche’ a promuovere lo sviluppo dei territori in cui opera. Il progresso della ricerca scientifica, che AIRC promuove e sostiene da oltre 50 anni, incontra in Banco BPM un primario sostenitore, convinto del valore di questa iniziativa nei confronti della comunita’ e nello sviluppo del Paese”.

“Affiancare Fondazione AIRC significa condividere valori e obiettivi, primo tra tutti l’importanza del sostegno alla ricerca scientifica e della sua divulgazione. I progetti e gli eventi che la nostra Banca supporta hanno trovato un ampio riscontro nel coinvolgimento dei colleghi e delle loro famiglie, ma anche in quello dei clienti e delle comunita’ locali in cui operiamo. Siamo orgogliosi della partnership con AIRC, che testimonia la volonta’ della nostra Banca di essere al fianco delle eccellenze del nostro Paese in tutti i settori”, commenta Giuseppe Castagna, amministratore delegato di Banco BPM.

“La consapevolezza della centralita’ che la ricerca scientifica riveste nella salute e nel futuro di tutti e’, oggi, piu’ diffusa che mai – spiega Niccolo’ Contucci, direttore generale di Fondazione AIRC -. Siamo quindi particolarmente grati a Banco BPM per essersi schierata gia’ un anno fa al fianco di AIRC, dei suoi ricercatori e della ricerca sul cancro. Le conoscenze e le cure oggi disponibili sono il risultato di decenni di studi e di investimenti a supporto dei migliori ricercatori, per questo e’ fondamentale continuare a sostenere con fiducia il loro lavoro, per costruire insieme un futuro sempre piu’ libero dal cancro”.

“La partnership – prosegue la nota – porta valore aggiunto in ambiti strategici per la missione di Fondazione AIRC: attraverso i grandi eventi di raccolta fondi, Banco BPM contribuisce a sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne e sui tumori pediatrici, la formazione e specializzazione dei giovani talenti dell’oncologia italiana, la divulgazione della conoscenza sui temi della prevenzione e della cura dei tumori e l’informazione dei cittadini sui risultati e sui progressi della ricerca. Infine, la Banca si impegna a coinvolgere attivamente tutti i suoi stakeholder – dipendenti, clienti, partner – nella raccolta fondi per AIRC”.

Nell’ambito della ricerca sui tumori che colpiscono le donne, nel 2019 Banco BPM ha sostenuto campagne ed eventi speciali con una quota di 65.000 euro, contribuendo a produrre un impatto di raccolta fondi lorda per AIRC di 364.000 euro, a cui si aggiungono altri 100.000 euro donati in occasione dell’Azalea della Ricerca dello scorso anno.

Per quanto riguarda la ricerca sui tumori pediatrici, nel 2019 Banco BPM ha sostenuto con una quota di 215.000 euro otto eventi speciali – dagli spettacoli musicali e teatrali a eventi esclusivi di raccolta fondi sul territorio – contribuendo a produrre un impatto di raccolta fondi lorda per AIRC di 898.000 euro. Sempre nel 2019, Banco BPM ha raccolto 690.000 euro a sostegno delle carriere dei giovani ricercatori, in occasione in particolare dei Giorni della Ricerca, con la distribuzione di 670.000 confezioni di cioccolatini in tutte le filiali del gruppo.

